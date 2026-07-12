اجرای خط انتقال آب تنکابن و رامسر

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان عصر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به رشد اعتبارات این دستگاه اظهار کرد: بودجه شرکت از یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به سه هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که زمینه تسریع اجرای طرحهای زیربنایی حوزه آب استان را فراهم کرده است.
وی افزود: از مجموع اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان جذب شده که ۷۵۰ میلیارد تومان آن از محل ماده ۵۶ تأمین و به اجرای پروژههای عمرانی اختصاص یافته است.
داوودیان با بیان اینکه علاوه بر اعتبارات عمومی و مصوبات سفر رئیسجمهور، ظرفیت مولدسازی داراییها نیز برای تأمین منابع مالی پروژهها فعال شده است، گفت: در این راستا ۱۳ قطعه زمین متعلق به شرکت آب منطقهای مازندران برای تأمین منابع مورد نیاز طرحهای عمرانی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران همچنین از پیشرفت عملیات اجرایی خط انتقال آب تنکابن و رامسر خبر داد و افزود: عملیات اجرای خط انتقال ۲۸ کیلومتری این طرح با سرعت در حال انجام است و با اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ و پیگیری برای تأمین سایر اعتبارات، زمینه بهبود تأمین آب آشامیدنی غرب استان فراهم خواهد شد.
راه عبور از تنش آبی در مازندران
در همین حال، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران نیز توسعه زیرساختهای آبی را پیشنیاز عبور از تنش آبی و تقویت سرمایهگذاری در استان دانست و اظهار کرد: افزایش ظرفیت مهار آبهای سطحی، احیای آببندانها، اجرای سدهای جدید و حرکت به سمت کشاورزی نوین از مهمترین برنامههای استان در مدیریت منابع آب است.
وی با اشاره به مصرف سالانه حدود ۴.۴ میلیارد مترمکعب آب در مازندران افزود: حدود ۹۰ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی، هفت درصد در بخش شرب و مابقی در بخش خدمات و صنعت است و اصلاح الگوی مصرف و توسعه زیرساختها برای مدیریت تنش آبی ضروری است.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: در حالی که میانگین مهار آبهای سطحی در کشور بین ۴۵ تا ۴۸ درصد است، این شاخص در مازندران با بهرهبرداری کامل از سد گلورد به حدود ۲۰ درصد رسیده و شتاببخشی به طرحهای مهار آبهای سطحی باید با جدیت دنبال شود.
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