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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۳

۲۱ هزار مازندرانی با ناوگان عمومی به مراسم تشییع رهبر شهید اعزام شدند

۲۱ هزار مازندرانی با ناوگان عمومی به مراسم تشییع رهبر شهید اعزام شدند

ساری- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران گفت: ۲۱ هزار و ۹۴۱ نفر از عزاداران و عاشقان ولایت با ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان برای حضور در مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمدنژاد از اعزام گسترده ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان برای انتقال عزاداران به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: در این عملیات، ۲۱ هزار و ۹۴۱ نفر از نقاط مختلف مازندران به تهران، قم و مشهد اعزام شدند.

وی با بیان اینکه مردم ولایتمدار مازندران همواره در صحنه‌های سرنوشت‌ساز انقلاب حضوری پررنگ داشته‌اند، افزود: برای جابه‌جایی این جمعیت، ۳۹۱ دستگاه اتوبوس، ۱۶۸ دستگاه مینی‌بوس و یک‌هزار و ۳۵۷ دستگاه سواری کرایه به‌کار گرفته شد و تمامی اعزام‌ها با برنامه‌ریزی و هماهنگی کامل انجام گرفت.

محمدنژاد خدمت‌رسانی به زائران و دلدادگان ولایت را افتخاری برای مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان دانست و گفت: کارکنان این مجموعه در کنار رانندگان ناوگان عمومی با تمام توان تلاش کردند تا سفری ایمن، آرام و مناسب برای هم‌استانی‌ها فراهم شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل، رانندگان، انجمن‌های صنفی، عوامل پایانه‌های مسافری و دیگر دست‌اندرکاران این عملیات قدردانی کرد و افزود: همدلی و مسئولیت‌پذیری فعالان حوزه حمل‌ونقل عمومی، جلوه‌ای از ارادت مردم مازندران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت بود.

کد مطلب 6886090

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