پاکستان: متعهد به حمایت از دستیابی به صلح پایدار در منطقه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان امروز یکشنبه و به دنبال تنش آفرینی های اخیر آمریکا در منطقه با تجاوز به نقاطی در خاک ایران، با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما با نگرانی عمیق رویدادهای اخیر که تنش‌ های منطقه‌ ای را تشدید می‌ کنند، دنبال می‌ کنیم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این ارتباط آمده است: ما متعهد به ارائه حمایت کامل برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه از طریق گفتگو و دیپلماسی هستیم. اسلام آباد حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورهای برادر در منطقه مجدداً تأیید می‌کنیم.

وزارت امور خارجه پاکستان اضافه کرد: ما از طرفین (ایران و آمریکا) می‌ خواهیم که خویشتن‌ داری کنند، گام‌ هایی برای کاهش تنش بردارند و به تعهدات خود طبق یادداشت تفاهم عمل کنند.

تحولات اخیر در روابط ایران و آمریکا بار دیگر نشان داده است که پرونده مناسبات دو کشور همچنان در نقطه‌ای حساس و پیچیده قرار دارد؛ حملات اخیر آمریکا به نقاطی در داخل خاک ایران نیز سرآغاز دور تازه‌ای از تنش‌های نظامی و سیاسی میان دو کشور بوده است. نقطه‌ای که در آن، همزمان نشانه‌هایی از تداوم مسیر دیپلماسی دیده می‌شود و در مقابل، تحرکات سیاسی و امنیتی نیز بر دامنه ابهامات افزوده است. این شرایط در حالی رقم خورده که اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره روند تعاملات با ایران، بیش از آنکه تصویری روشن از آینده ارائه دهد، پرسش‌های تازه‌ای را درباره راهبرد واقعی واشنگتن ایجاد کرده است.



ترامپ طی روزهای گذشته از یک سو به پایان آتش‌بس اشاره کرده و از سوی دیگر، از ادامه مذاکرات سخن گفته است؛ مواضعی که از نگاه بیانگر رویکردی دوگانه در سیاست آمریکا است. این دوگانگی پیش از این نیز در قبال ایران مشاهده شده؛ به گونه‌ای که واشنگتن همواره تلاش کرده است همزمان با حفظ کانال‌های گفت‌وگو، از ابزار فشار سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیز برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود استفاده کند.