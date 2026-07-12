پایان فرار قاتل جوان ۱۷ ساله در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی لشکری رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری و نزاع منجر به جان باختن یک جوان ۱۷ ساله در میدان شاه حسینی بندر عباس پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی با بهره گیری از اقدامات فنی پیشرفته و برررسی میدانی دقیق و تحلیل صحنه جرم ، توانستند هویت عامل جنایت را به سرعت شناسایی کنند.

این مسئول انتظامی استان در ادامه افزود: مأموران پس از استخراج اطلاعات مطلع شدند که وی پس از ارتکاب قتل جهت گریز از عدالت به استانهای همجوار متواری و قصدبازگشت به استان هرمزگان را دارد که در همین راستا، با اجرای یک عملیات هوشندانه و غافلگیرانه در ایست و بازرسی شهید میرزایی بندرعباس، متهم در حین عبور از کنترل پلیس در یکی از خودروهای عبوری شناسایی و بلافاصله بازداشت شد.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان در ادامه با اشاره به نتایج تحقیقات تکمیلی، افزود: متهم که جوانی ۲۴ ساله میباشد در بازجوییهای صورت گرفته، ضمن اعتراف به ارتکاب جرم، اظهار داشت که به دلیل اختلاف شخصی با مقتول وارد درگیری شده و با استفاده از سلاح سرد ( چاقو) ضربه ای به ناحیه قفسه سینه مقتول وارد و منجر به فوت وی شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه قاتل دستگیر شده با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شده است، بر ضرورت کنترل هیجانات در مواجهه با اختلافات تأکید و هشدار داد: تنها یک لحظه تصمیم نادرست و از دست رفتن کنترل خشم در درگیری های لفظی یا فیزیکی، می تواند مسیر زندگی شما و دیگران را به شکلی جبران ناپذیر تغییر دهد .هر گونه اقدام خشونت آمیز با سلاح و ابزارهای دفاع شخصی، نه تنها راهگشای مشکلات نیست ،بلکه پیامدهای سنگین حقوقی ، کیفری و اجتماعی خواهد داشت که سال ها پشیمانی را به همراه خواهد داشت . توصیه می شود در مواجه با تنش ها ، از راهکارهای قانونی و میانجی گری استفاده کرده و هرگز اجازه ندهید خشم لحظه ای ، آینده درخشان شما را در پشت میله های زندان یا در سوگ عزیزان رقم بزند .