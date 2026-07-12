به گزارش خبرنگار مهر، سعید خانزاده بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۲۲ واحد صنفی متخلف عرضه و توزیع فرآورده‌های خام دامی در شهرستان کاشمر به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند، یک واحد صنفی پلمب و ۴۵۰ کیلوگرم انواع مواد پروتئینی غیرقابل مصرف نیز کشف و معدوم شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کاشمر افزود: با هدف رصد، پایش و ارتقای نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه و توزیع فرآورده‌های خام دامی، در قالب اجرای طرح‌های تشدید نظارت، بیش از ۶۰۰ مورد بازدید از واحدهای صنفی سطح شهرستان توسط کارشناسان دامپزشکی انجام شده است.

وی ادامه داد: در جریان این بازدیدها، متصدیان واحدهای صنفی به دلیل عرضه فرآورده‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته، نگهداری و عرضه محصولات غیربهداشتی، عرضه فرآورده‌های فاقد هویت، کشتار غیرمجاز و سایر تخلفات بهداشتی، به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

خانزاده با تأکید بر عزم جدی دامپزشکی در صیانت از سلامت و امنیت غذایی جامعه، به کشف و برخورد اخیر این شبکه با یک مرکز کشتار غیرمجاز و همچنین کشف یک یخچال‌فریزر مخفی در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای که حجم قابل توجهی از مواد پروتئینی تاریخ‌مصرف‌گذشته در آن نگهداری می‌شد، اشاره کرد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کاشمر تصریح کرد: بازرسان دامپزشکی به‌صورت مستمر و دقیق بر فرآیند نگهداری، حمل، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی، سردخانه‌ها، مراکز توزیع و فروشگاه‌های عرضه نظارت دارند و در راستای حفظ سلامت شهروندان، با هرگونه تخلف در این حوزه بدون هیچ‌گونه اغماض و مماشات برخورد خواهند کرد.