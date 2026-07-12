مقاومت عراق: سفر نمایندگان دولت به آمریکا مغایر با عزت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای نسبت به سفر هیئت دولتی این کشور به واشنگتن واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است که سفر هیئت دولتی عراق به آمریکا در شرایطی انجام می‌شود که ماشین جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان به ارتکاب جنایت و کشتار علیه مردم فلسطین ادامه می‌دهد.

مقاومت اسلامی عراق سفر هیئت دولتی این کشور به واشنگتن را در شرایط کنونی جنایات آمریکا و اسرائیل در منطقه، مغایر با عزت ملی دانست و بر لزوم حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی عراق تأکید کرد.

مقاومت اسلامی عراق همچنین تأکید کرد که حمایت این جریان از دولت عراق در زمینه پیگیری و مقابله با فساد، به معنای اعطای اختیارات یا مجوزی نامحدود برای پیشبرد سایر سیاست‌های دولت نیست.

این بیانیه بر ضرورت پایبندی دولت عراق به مواضعی همسو با منافع ملی و حمایت از آرمان فلسطین تأکید کرده و نسبت به هرگونه رویکرد مغایر با این اصول هشدار داده است.

مقاومت اسلامی عراق در این بیانیه تاکید کرد که ادامه حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق، مصداق اشغال این کشور است.

این بیانیه می‌افزاید: از اولویت‌های دولت، به‌کارگیری همه راهکارها برای پایان دادن به اشغال آمریکا بر اساس جدول زمانی اعلام‌شده است.

مقاومت اسلامی عراق همچنین نسبت به جایگزین شدن اشغال نظامی با اشغال اقتصادی هشدار داد.