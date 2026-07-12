هشدار انصارالله به ریاض درباره ادامه محاصره یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با هشدار به عربستان سعودی اعلام کرد که ادامه محاصره یمن و فرار از اجرای تعهدات مرتبط با روند صلح، منافع ریاض را با خطر مواجه خواهد کرد.

«محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی انصارالله در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که منافع عربستان در معرض تهدید قرار دارد و بیانیه‌های پی‌درپی گروه‌های وابسته به ریاض، تأثیری در تغییر این واقعیت نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه تصمیم جنگ و صلح در اختیار این گروه‌ها نیست، افزود: این جریان‌ها کاملاً وابسته به عربستان هستند و صرفاً مواضعی رسانه‌ای را تکرار می‌کنند.

الفرح با اشاره به نقض حاکمیت یمن از سوی عربستان گفت: حملات هوایی عربستان، عامل اصلی نقض حاکمیت یمن بوده است، نه بازگشت بیماران و مجروحانی که پس از سال‌ها به کشور خود بازگشته‌اند.

این مقام انصارالله با اشاره به دخالت‌های ریاض در امور داخلی یمن گفت که عربستان از آغاز جنگ تاکنون، از حملات نظامی گرفته تا حمایت مالی از نیروهای همسو با خود، در تحولات یمن نقش مستقیم داشته است.

وی گفت که عربستان به دنبال تجزیه و تضعیف یمن است و ریاض با حفظ وضعیت کنونی، مانع دستیابی به راه‌حل سیاسی شده است.

الفرح در ادامه با اشاره به حمایت انصارالله از نوار غزه، تأکید کرد که پشتیبانی از مردم فلسطین نباید بهانه‌ای برای اعمال فشار اقتصادی علیه مردم یمن باشد.

وی در پایان اظهار داشت که حمایت یمن از غزه یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های تاریخ این کشور بوده و عربستان نیز نخواهد توانست با حمایت از گروه‌های همسو، مانع ادامه این رویکرد شود.