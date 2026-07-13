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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۸

حضور پر شور مردم در اجتماع شبانه آزادشهر

حضور پر شور مردم در اجتماع شبانه آزادشهر

آزادشهر- مردم آزادشهر با حضوری پررنگ در اجتماع شبانه، بار دیگر انسجام و مشارکت اجتماعی خود را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6886355

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