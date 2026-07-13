https://mehrnews.com/x3cy7S ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۸ کد مطلب 6886355 استانها گلستان استانها گلستان ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۸ حضور پر شور مردم در اجتماع شبانه آزادشهر آزادشهر- مردم آزادشهر با حضوری پررنگ در اجتماع شبانه، بار دیگر انسجام و مشارکت اجتماعی خود را به نمایش گذاشتند. دریافت 140 MB کد مطلب 6886355 کپی شد مطالب مرتبط دانسفهان در شب ۱۳۵؛ استمرار حضور مردم در قاب اجتماع شبانه مهرگان در یکصد و سیوپنجمین شب؛ مردم همچنان در صحنه ماندند سگزآباد در شب ۱۳۵؛ اجتماع مردمی با روایت ماندگار همدلی صد و سی و پنجمین شب پایداری مردم الوند حاتمی: حضور در میدان، بزرگترین پشتوانه اقتدار کشور است یکصد و سی و چهارمین شب از حضور زنجانیها در میدان دفاع از وطن فریاد انتقام و خونخواهی مردم در میدان امیرچقماق یزد برچسبها گلستان آزادشهر تجمع مردمی
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