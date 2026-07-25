به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، بیش از ۱۴۱ هزار نفر در پی وقوع آتش‌ سوزی‌ های جنگلی در فرانسه از مناطق در معرض خطر تخلیه شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، سباستین لکورنو نخست‌ وزیر فرانسه اضافه کرد که نیروهای نظامی این کشور نیز برای مقابله با آتش‌ سوزی‌ های مهیب در این کشور به‌ کار گرفته شده‌ اند.



بنا بر اعلام فرمانداری محلی، ساکنان مناطق حومه بوردو به‌ دلیل نزدیک‌ شدن سریع آتش در حال تخلیه محل زندگی خود از مسیر حریق هستند.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه پس از درخواست کمک از اتحادیه اروپا، به ارتش این کشور دستور داد تا برای کمک به مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی وارد عمل شود.

یک مقام محلی نیز هشدار داد که آتش‌سوزی‌ها به سمت شهر بوردو در حرکت است.