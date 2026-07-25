  1. بین الملل
  2. اروپا
۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

تخلیه بیش از ۱۴۱ هزار نفر در پی آتش‌سوزی‌های جنگلی در فرانسه+ فیلم

تخلیه بیش از ۱۴۱ هزار نفر در پی آتش‌سوزی‌های جنگلی در فرانسه+ فیلم

به دنبال تخلیه بیش از ۱۴۱ هزار نفر در پی آتش‌سوزی‌های جنگلی در فرانسه، نخست‌ وزیر این کشور اعلام کرد که نیروهای نظامی نیز برای مقابله با آتش‌ سوزی‌ های مهیب کشورش به‌ کار گرفته شده‌ اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، بیش از ۱۴۱ هزار نفر در پی وقوع آتش‌ سوزی‌ های جنگلی در فرانسه از مناطق در معرض خطر تخلیه شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، سباستین لکورنو نخست‌ وزیر فرانسه اضافه کرد که نیروهای نظامی این کشور نیز برای مقابله با آتش‌ سوزی‌ های مهیب در این کشور به‌ کار گرفته شده‌ اند.

بنا بر اعلام فرمانداری محلی، ساکنان مناطق حومه بوردو به‌ دلیل نزدیک‌ شدن سریع آتش در حال تخلیه محل زندگی خود از مسیر حریق هستند.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه پس از درخواست کمک از اتحادیه اروپا، به ارتش این کشور دستور داد تا برای کمک به مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی وارد عمل شود.

یک مقام محلی نیز هشدار داد که آتش‌سوزی‌ها به سمت شهر بوردو در حرکت است.

کد مطلب 6898783

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها