مناطق گرمسیری ایلام دمای ۵۰ درجه را تجربه می کنند

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار داشت: از امروز روند افزایش دما در سطح استان آغاز شده است و دمای هوا حدود ۳ تا ۴ درجه افزایش خواهد داشت و این توده هوای گرم تا روزهای پایانی هفته در استان تداوم خواهد یافت.

وی با بیان اینکه بیشینه دما در نواحی سردسیری استان به حدود ۴۰ درجه و در نواحی گرمسیری به ۵۰ درجه خواهد رسید، افزود: این افزایش دما تأثیر قابل توجهی بر بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و مصرف انرژی خواهد داشت و ضروری است شهروندان تمهیدات لازم را برای گذر از این روزهای گرم در نظر داشته باشند.

کارشناس هواشناسی استان ایلام در ادامه به وضعیت وزش باد در روزهای پایانی هفته اشاره کرد و گفت: تا اواخر هفته در نواحی مرزی استان، وزش باد گاهی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و احتمال بروز غبار و افت کیفیت هوا در این نواحی وجود دارد که می‌تواند برای افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی مشکلساز باشد.

رستمی با تأکید بر اینکه طی هفته جاری شاهد افزایش محسوس دما خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با توجه به استقرار توده هوای گرم و وزش باد، مصرف مایعات کافی، خودداری از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید و مراقبت از سالمندان و کودکان، از جمله توصیه‌های اصلی به شهروندان است و کشاورزان نیز باید تمهیدات لازم را برای مدیریت مزارع و باغات خود در این شرایط جوی در نظر داشته باشند.