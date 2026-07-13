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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۰

فعال شدن آژیرهای خطر در بحرین برای سومین بار طی امروز

فعال شدن آژیرهای خطر در بحرین برای سومین بار طی امروز

وزارت کشور بحرین از ساکنان این کشور خواست خود را به نزدیک ترین مکان امن برسانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، با فعال شدن مجدد آژیرهای خطر در بحرین برای سومین بار طی ساعات گذشته وزارت کشور بحرین اعلام کرد که شهروندان باید خود را به نزدیک ترین مکان امن برسانند.

ساعتی قبل نیز ارتش کویت اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم داخل حریم هوایی این کشور هستند. ارتش اردن نیز مدعی مقابله با حملات موشکی شده است.

لازم به ذکر است تجاوزات آمریکا علیه ایران و تنگه هرمز باعث تشدید ناآرامی و بی ثباتی در منطقه شده و ایران نیز به این تجاوزات پاسخ متقابل می دهد.

کد مطلب 6886470

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