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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۶

آتش‌سوزی در جنگل‌های ارمند مهار شد

آتش‌سوزی در جنگل‌های ارمند مهار شد

شهرکرد-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری از مهار کامل آتش‌سوزی گسترده جنگل‌های منطقه ارمند خبر داد و گفت: حریق سرانجام پس از ۱۲ ساعت تلاش مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر احمدی ، با اعلام خبر مهار کامل آتش‌سوزی جنگل‌های منطقه ارمند اظهار کرد: خوشبختانه پس از ۱۲ ساعت تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی نیروهای امدادی، حریق ساعت ۱۱ امشب به‌طور کامل مهار شد.

وی با بیان اینکه آتش‌سوزی از ساعت ۱۱ صبح روز گذشته از محل دفن زباله آغاز شده بود، افزود: با حضور میدانی یگان حفاظت منابع طبیعی، هلال‌احمر، مدیریت بحران، نیروهای نظامی و انتظامی، همیاران طبیعت و مردم محلی، سرانجام موفق به اطفای کامل حریق شدیم.

احمدی با اشاره به وسعت حریق تصریح کرد: با توجه به پایان عملیات، برآورد دقیق مساحت طعمه‌حریق شده در دست بررسی است که به زودی اعلام خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان با قدردانی از تمامی عوامل امدادی خاطرنشان کرد: حضور فداکارانه نیروها در شرایط سخت و صعب‌العبور منطقه، نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار این آتش‌سوزی گسترده داشت.وی در پایان از شهروندان و گردشگران درخواست کرد ضمن رعایت نکات ایمنی، هرگونه حریق احتمالی را سریعاً از طریق سامانه ۱۵۰۴ اطلاع دهند تا از بروز خسارت‌های بیشتر به سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.

کد مطلب 6886489

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