منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شنیده شدن صداهای انفجار در برخی مناطق، ضمن آرامسازی فضای عمومی، اظهار داشت: عملیاتهای انفجار کنترلشده در رابطه با خنثیسازی مهمات عملنکرده مربوط به دوران جنگ رمضان، توسط تیمهای فنی متخصص در حال انجام است.
وی با مشخص کردن محدوده عملیات تصریح کرد: این عملیاتها در مناطق جنوب شهر اصفهان، از جمله محله بهارستان و محدوده صفه، از صبح روز جاری آغاز شده و تا بعد از ظهر ادامه خواهد داشت.
شیشهفروش با تأکید بر اینکه این اقدامات بخشی از فرآیند استاندارد و ایمن تیمهای فنی برای رفع خطرات موجود است، افزود: صداهای شنیدهشده ناشی از این عملیاتهای فنی است و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان و ساکنان این مناطق وجود ندارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: تیمهای متخصص با رعایت تمامی نکات ایمنی و پروتکلهای حفاظتی، در حال انجام مأموریت خود هستند تا ضمن خنثیسازی این مهمات، امنیت کامل مناطق مذکور را تضمین کنند.
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