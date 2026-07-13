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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

صدای انفجار درجنوب اصفهان ناشی از عملیات کنترل‌شده خنثی‌سازی مهمات است

صدای انفجار درجنوب اصفهان ناشی از عملیات کنترل‌شده خنثی‌سازی مهمات است

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از انجام عملیات انفجار کنترل‌شده برای انهدام مهمات عمل‌نکرده به‌جامانده از جنگ رمضان در مناطق جنوب اصفهان خبر داد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شنیده شدن صداهای انفجار در برخی مناطق، ضمن آرام‌سازی فضای عمومی، اظهار داشت: عملیات‌های انفجار کنترل‌شده در رابطه با خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده مربوط به دوران جنگ رمضان، توسط تیم‌های فنی متخصص در حال انجام است.

وی با مشخص کردن محدوده عملیات تصریح کرد: این عملیات‌ها در مناطق جنوب شهر اصفهان، از جمله محله بهارستان و محدوده صفه، از صبح روز جاری آغاز شده و تا بعد از ظهر ادامه خواهد داشت.

شیشه‌فروش با تأکید بر اینکه این اقدامات بخشی از فرآیند استاندارد و ایمن تیم‌های فنی برای رفع خطرات موجود است، افزود: صداهای شنیده‌شده ناشی از این عملیات‌های فنی است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان و ساکنان این مناطق وجود ندارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: تیم‌های متخصص با رعایت تمامی نکات ایمنی و پروتکل‌های حفاظتی، در حال انجام مأموریت خود هستند تا ضمن خنثی‌سازی این مهمات، امنیت کامل مناطق مذکور را تضمین کنند.

کد مطلب 6886544

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