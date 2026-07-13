۵۲۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در آذربایجان غربی جمع آوری شد

طاهر کیامهر در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه یازدهمین مانور طرح ملی مهتاب در استان، اظهار کرد: در قالب این طرح تاکنون ۵ هزار و ۲۰۰ انشعاب غیرمجاز برق جمع آوری و ۹ هزار کنتور معیوب نیز تعویض شده است.

وی از ۱۲ هزار و ۲۵۳ مشترک جدید با اجرای این طرح در استان خبر داد و افزود: همچنین ۴۳۷ کیلومتر کابل فرسوده به مسی و خودنگهدار تبدیل شده اند .

مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی ادامه داد: در حوزه مقابله با مصارف غیرقانونی، ۱۷۸ دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد که جمع آوری ماینرهای غیرمجاز به ویژه در ایام پیک نقش مهمی در کاهش بار غیرمجاز شبکه دارد و این مهم در سایر روزهای غیراز مانور نیز با جدیت توسط شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی دنبال می شود.

کیامهر با اشاره به اجرای همزمان این مانور در سراسر کشور اظهار کرد: طرح ملی مهتاب با رویکردی عملیاتی و میدانی، مجموعه‌ای از اقدامات شامل پایش شبکه، شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع، کنترل بار مشترکان و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی را دنبال می‌کند.

کاهش ۱۱ درصدی مصرف برق در دوره پیک مصرف نسبت به سال گذشته

وی با اشاره به اینکه در مقایسه با پیک مصرف در استان نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کاهش مصرف برق داشته ایم، اظهار کرد: برای عبور از شرایط فعلی و نداشتن خاموشی ها همچنان نیازمند مدیریت مصرف هستیم و اگر ۱۰ درصد در مصرف برق صرفه جویی داشته باشیم خاموشی در سه هفته آتی به دلیل شرایط گرما و پیک مصرف را می توانیم به حدالقل برسانیم.

کیامهر در خصوص اجرای طرح کاهش بار مصرف در حوزه ادارات استان نیز گفت: از اول اجرای این طرح تاکنون برق ۷ هزار و ۸۹۵ مورد از ادارات کنترل و قطع شده است.

۴۵ مگاوات صرفه‌جویی تنها با یک تغییر کوچک در مصرف برق مشترکان آذربایجان غربی امکان پذیر است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه آینده پایداری برق از خانه‌های مردم آغاز می‌شود، گفت: اگر هر مشترک آذربایجان غربی تنها ۳۰ وات که معادل خاموش کردن تنها یک لامپ اضافه می شود در مصرف روزانه خود صرفه‌جویی کند، معادل ۴۵ مگاوات صرفه جویی می شود.

طاهر با اشاره به اهمیت نقش مردم در مدیریت مصرف برق اظهار کرد: در روزهای اوج مصرف، گاهی یک تصمیم کوچک در یک خانه می‌تواند اثری بزرگ در کل شبکه داشته باشد؛ خاموش کردن یک چراغ غیرضروری، تنظیم دمای کولر برروی دمای آسایش، استفاده بهینه از لوازم برقی و جابه‌جایی استفاده وسایل برقی از ساعات اوج مصرف به ساعات غیراوج، حلقه‌های زنجیره پایداری برق هستند.

وی افزود: آذربایجان غربی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک دارد و اگر هر خانواده فقط ۳۰ وات از مصرف روزانه خود کم کند، این اقدام ساده در مجموع ۴۵ مگاوات کاهش بار برای شبکه ایجاد می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند نقش مهمی در عبور از پیک تابستان ۱۴۰۵ داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ادامه داد: برای درک بهتر این عدد، ۴۵ مگاوات صرفه‌جویی معادل مواردی چون روشن بودن همزمان حدود ۹۰۰ هزار لامپ ۵۰ واتی مصرف برق تقریبی ۱۵ هزار کولر آبی کوچک در یک شبانه‌روزیا توان تأمین برق یک شهر متوسط برای ساعات اوج مصرف تابستان می باشد که نشان دهنده این است که یک تغییر کوچک می تواند تاثیری بزرگ خلق کند.

وی تاکید کرد: این اعداد نشان می‌دهد صرفه‌جویی به معنای سختی یا محدودیت نیست، بلکه حاصل مجموعه‌ای از رفتارهای ساده اما هوشمندانه است که وقتی در مقیاس میلیون‌ها مشترک اتفاق می‌افتد، اثر آن در حد یک نیروگاه بزرگ خواهد بود.

کیامهر با اشاره به سایر اقدامات صنعت برق گفت: در کنار مشارکت مردم و رعایت الگوی مصرف و مصرف بهینه برق؛ خادمان مردم در صنعت برق نیز شبانه روز در حال تلاش برای تامین برق پایدار هستند و برنامه های گذر از پیک بار تابستان را در دستور کار قرار داده و در حال اجرا هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تاکید کرد: مردم امروز می‌توانند نقش یک نیروگاه کوچک را برای شبکه ایفا کنند،چرا که هر وات صرفه‌جویی، بخشی از ظرفیت برق را برای خانه‌ها، صنایع، کشاورزی و خدمات حیاتی آزاد می‌کند و پایداری برق از یک کلید کوچک شروع می‌شود و هر خانه، سهمی در روشن ماندن ایران دارد.

همراهی مردم، ضامن پایداری شبکه برق در روزهای گرم پیش رو

کیامهر گفت: همزمان با ثبت دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد، روز شنبه مورخ ۲۰ تیرماه گرم‌ترین روز سال تاکنون در آذربایجان غربی رقم خورد و مصرف برق استان به یک‌هزار و ۱۸۲ مگاوات رسید.

وی عنوان کرد: بیشینه مصرف برق استان از ابتدای سال تاکنون یک‌هزار و ۲۲۰ مگاوات ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با یک‌هزار و ۲۳۳ مگاوات، نشان‌دهنده کنترل نسبی مصرف با همراهی مشترکان است.

کیامهر افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، ماندگاری دمای ۳۵ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت؛ از این‌رو تداوم همکاری مشترکان در مدیریت مصرف برق، نقشی تعیین‌کننده در حفظ پایداری شبکه برق خواهد داشت.

وی گفت: با تداوم موج گرما در بخش گسترده‌ای از کشور و پیش‌بینی ماندگاری دمای بالا در روزهای پیش‌رو، صنعت برق بیش از هر زمان دیگری به همراهی و مشارکت مشترکان برای مدیریت مصرف نیاز دارد.

کیامهر اضافه کرد: استمرار گرمای هوا موجب افزایش استفاده از وسایل سرمایشی و در نتیجه رشد مصرف برق در سراسر کشور شده است؛ از این‌رو، مشارکت همگانی در مدیریت مصرف، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه سراسری برق دارد.

وی اظهار کرد: از تمامی هم‌استانی‌ها درخواست می‌شود با تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، پرهیز از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج بار و خاموش کردن وسایل غیرضروری، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای همه مشترکان همراهی کنند.