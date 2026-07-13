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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

وزیر علوم اعلام کرد:

امتحانات دانشجویان طبق برنامه قبلی برگزار می‌شود؛ کنکور اواخر مرداد

امتحانات دانشجویان طبق برنامه قبلی برگزار می‌شود؛ کنکور اواخر مرداد

وزیر علوم با تأکید بر اینکه تغییری در نحوه برگزاری آزمون‌های دانشگاهی ایجاد نشده گفت: آزمون‌های تحصیلات تکمیلی حضوری، آزمون‌های کارشناسی به صورت غیرحضوری و کنکور اواخر مرداد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی امروز، در حاشیه آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درباره حمایت از شرکت‌های فعال در حوزه انتقال فناوری درباره تغییر احتمالی در نحوه برگزاری آزمون‌های دانشگاهی گفت: در تصمیمات اعلام‌شده هیچ تغییری ایجاد نشده است. بر اساس نظر کارشناسی، آزمون‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری و آزمون‌های مقطع کارشناسی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی درباره زمان برگزاری آزمون سراسری نیز افزود: زمان برگزاری کنکور از قبل اعلام شده بود و بر همان اساس عمل می‌کنیم. مقرر شده است آزمون سراسری ۲۰ روز تا یک ماه پس از پایان آزمون‌های نهایی آموزش و پرورش برگزار شود و با توجه به برنامه اعلام‌شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، کنکور سراسری در اواخر مردادماه برگزار خواهد شد.

وزیر علوم توضیح داد: شرکت‌های فناور از مزایای قانونی برخوردار هستند و شرکت‌هایی که از این پس نیز در حوزه انتقال فناوری فعالیت کنند، از همین حمایت‌ها بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: این شرکت‌ها از معافیت‌ها و مزایای مالیاتی و همچنین تسهیلات صندوق‌های حمایتی برخوردار می‌شوند؛ بنابراین از نظر حمایت‌های قانونی کمبودی وجود ندارد و آنچه باید فراهم شود، ایجاد ظرفیت، اختصاص فضا و ارائه حمایت‌های مالی لازم برای اجرایی شدن ایده‌های فناورانه است.

وزیر علوم در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین مطالبات رهبر شهید از وزارت علوم و دانشگاه‌ها گفت: اگر بخواهم مطالبات ایشان را به صورت خلاصه بیان کنم، مهم‌ترین آنها مرجعیت علمی، تولید علم و حل مسائل کشور بود. مراکز انتقال فناوری که امروز افتتاح شدند نیز دقیقاً در راستای حل مسائل روستاها، بهینه‌سازی تولید، افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده فعالیت خواهند کرد و این اقدام در مسیر تحقق یکی از مطالبات رهبر شهید است.

سیمایی درباره وضعیت تولیدات علمی کشور نیز اظهار کرد: تولید مقاله در ایران نسبت به گذشته رشد چشمگیری داشته و تعداد مجلات نمایه‌شده نیز افزایش یافته است، اما به طور طبیعی قطع اینترنت، محدود شدن ارتباطات بین‌المللی و شرایط جنگی بر فعالیت‌های علمی تأثیر منفی می‌گذارد.

وی ادامه داد: در این مدت شاهد بودیم که استادان و پژوهشگران نسبت به قطع اینترنت و دشواری ارتباطات علمی برای انتشار مقالات گلایه‌مند بودند.

وزیر علوم با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: محور اصلی این تفاهم‌نامه، توانمندسازی نیروی انسانی روستاها و انتقال فناوری به این مناطق است. همان‌گونه که امروز نیز مشاهده شد، پیش از امضای تفاهم‌نامه، حدود شش ماه روی این پروژه کار شده و همزمان با امضای آن، شش مرکز انتقال فناوری نیز افتتاح شد.

وی افزود: شاید این نخستین تفاهم‌نامه‌ای باشد که ابتدا اقدامات اجرایی آن آغاز شده و سپس به امضا رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده همکاری نزدیک میان وزارت علوم و معاونت توسعه روستایی و عزم مشترک دو مجموعه برای اجرای عملی برنامه‌هاست.

سیمایی تأکید کرد: نگاه ما این نیست که صرفاً سندی روی کاغذ امضا شود، بلکه هدف اجرای واقعی تعهدات است و به همکاران خود نیز تأکید کرده‌ایم که با انرژی و انگیزه بیشتری اجرای این تفاهم‌نامه را دنبال کنند.

وزیر علوم‌تحقیقات‌و فناوری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دانشجویان خاطی دی و بهمن ماه گفت: از دانشگاه ها بپرسید.

کد مطلب 6886587
زهرا سیفی

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