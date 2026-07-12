به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۲۱ تیر) سازمان هواشناسی برای استان‌های متعددی به دلیل وزش باد شدید و گرد و خاک هشدار صادر کرده است. در استان سیستان و بلوچستان، به‌ویژه در مناطق زابل و نیمروز، وقوع طوفان گرد و خاک و طوفان پیش‌بینی می‌شود و به احتمال زیاد در محورهای زابل - زاهدان و زاهدان - بم کاهش شدید دید افقی رخ خواهد داد؛ برهمین اساس رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

وی افزود: در استان قم نیز از امروز تا سه‌شنبه کیفیت هوا برای گروه‌های مختلف مناسب نخواهد بود و شهروندان بهتر است از ماسک استفاده کنند، همچنین تا روز سه‌شنبه (۲۳ تیر)، وزش باد و گرد و خاک برای نیمه غربی و نیمه جنوبی استان تهران نیز پیش‌بینی شده است و احتمال سقوط اجسام از ارتفاع وجود دارد.

اصغری بیان کرد: در استان کرمان، گرد و خاک مهم‌ترین پدیده جوی خواهد بود و احتمال وارد شدن خسارت به سازه‌های سبک و موقت وجود دارد. در جنوب شرق استان فارس در ساعات بعدازظهر انتظار وقوع رگبارهای موسمی وجود دارد و هر لحظه احتمال وقوع سیلاب دور از انتظار نیست؛ بنابراین مردم باید از حضور در حاشیه و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

وی ادامه داد: از فردا (دوشنبه، ۲۲ تیر) در استان خوزستان بیشینه دما به ۵۰ درجه سانتی‌گراد و حتی بالاتر خواهد رسید، همچنین در نواحی مرکزی و جنوبی استان فارس، دست‌کم طی امروز و فردا افزایش دما پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند به محصولات کشاورزی آسیب وارد کند.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: در خراسان رضوی در مناطقی مانند تایباد، خواف، سرخس، سبزوار، مشهد نیز علاوه بر افزایش دمای هوا، حداقل تا روز دوشنبه وزش باد و گرد و خاک تداوم خواهد داشت.