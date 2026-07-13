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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

حیدریان: اجرای پروژه‌های عمرانی بدون رفع موانع حقوقی اتلاف منابع است

حیدریان: اجرای پروژه‌های عمرانی بدون رفع موانع حقوقی اتلاف منابع است

سنندج- رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج گفت: آغاز پروژه‌ها پیش از برطرف شدن موانع اجرایی و قانونی، علاوه بر کاهش اثربخشی، موجب هدررفت سرمایه‌های شهری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیدا حیدریان صبح دوشنبه در نشست بررسی مطالبات مردمی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع اداری، حقوقی و فنی را پیش‌نیاز موفقیت پروژه‌های عمرانی دانست و اظهار کرد: تا زمانی که این چالش‌ها به طور کامل برطرف نشود، طرح‌های توسعه‌ای به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. کمیسیون عمران نیز با پیگیری مستمر، رفع گره‌های اجرایی و تسهیل روند اجرای پروژه‌ها را دنبال می‌کند تا مطالبات شهروندان محقق شود.

وی با تأکید بر ضرورت برقراری توازن میان سرعت در خدمت‌رسانی و اجرای دقیق و قانونی پروژه‌ها، افزود: شتاب در اجرای طرح‌های عمرانی زمانی ارزشمند است که اصول کارشناسی، ضوابط فنی و حقوق شهروندان به طور کامل رعایت شود.

وی با اشاره به برنامه‌های شهرداری برای توسعه زیرساخت‌های شهری تصریح کرد: اجرای پروژه‌های آسفالت‌ریزی از اولویت‌های مدیریت شهری است، اما این اقدامات نباید به قیمت نادیده گرفتن حقوق قانونی مالکان یا ایجاد مشکلات حقوقی و اجرایی در آینده انجام شود. مدیریت صحیح پروژه‌ها مستلزم پایبندی به قوانین و استانداردهای مهندسی است.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج در ادامه با بیان اینکه مطالبات شهروندان تنها به بهسازی معابر محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: ساماندهی فضای سبز، نصب تابلوهای راهنمای مسیر، بهبود وضعیت مدیریت پسماند و ارتقای کیفیت منظر شهری نیز از جمله موضوعاتی است که همزمان با پروژه‌های عمرانی در دستور کار قرار دارد.

حیدریان تأکید کرد: ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیازمند نگاهی جامع به مدیریت شهری است و تحقق این هدف، مستلزم اجرای همزمان پروژه‌های عمرانی، خدماتی و زیست‌محیطی در چارچوب برنامه‌ریزی کارشناسی و قانون‌مند است.

کد مطلب 6886626

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