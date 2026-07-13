به گزارش خبرنگار مهر، شیدا حیدریان صبح دوشنبه در نشست بررسی مطالبات مردمی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، رفع موانع اداری، حقوقی و فنی را پیشنیاز موفقیت پروژههای عمرانی دانست و اظهار کرد: تا زمانی که این چالشها به طور کامل برطرف نشود، طرحهای توسعهای به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. کمیسیون عمران نیز با پیگیری مستمر، رفع گرههای اجرایی و تسهیل روند اجرای پروژهها را دنبال میکند تا مطالبات شهروندان محقق شود.
وی با تأکید بر ضرورت برقراری توازن میان سرعت در خدمترسانی و اجرای دقیق و قانونی پروژهها، افزود: شتاب در اجرای طرحهای عمرانی زمانی ارزشمند است که اصول کارشناسی، ضوابط فنی و حقوق شهروندان به طور کامل رعایت شود.
وی با اشاره به برنامههای شهرداری برای توسعه زیرساختهای شهری تصریح کرد: اجرای پروژههای آسفالتریزی از اولویتهای مدیریت شهری است، اما این اقدامات نباید به قیمت نادیده گرفتن حقوق قانونی مالکان یا ایجاد مشکلات حقوقی و اجرایی در آینده انجام شود. مدیریت صحیح پروژهها مستلزم پایبندی به قوانین و استانداردهای مهندسی است.
رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج در ادامه با بیان اینکه مطالبات شهروندان تنها به بهسازی معابر محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: ساماندهی فضای سبز، نصب تابلوهای راهنمای مسیر، بهبود وضعیت مدیریت پسماند و ارتقای کیفیت منظر شهری نیز از جمله موضوعاتی است که همزمان با پروژههای عمرانی در دستور کار قرار دارد.
حیدریان تأکید کرد: ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیازمند نگاهی جامع به مدیریت شهری است و تحقق این هدف، مستلزم اجرای همزمان پروژههای عمرانی، خدماتی و زیستمحیطی در چارچوب برنامهریزی کارشناسی و قانونمند است.
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