سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس آگاهی شهرستان خمینیشهر و طرح شکایتی مبنی بر کلاهبرداری ۳۵ میلیارد ریالی، تحقیقات ویژه پلیس در این زمینه آغاز شد.
وی با تشریح نحوه وقوع این جرم بیان کرد: شاکی پرونده عنوان داشت که تعداد ۲۱ قطعه سکه تمامبهار آزادی و امامی را به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال از فردی خریداری کرده است، اما پس از بررسیهای دقیق کارشناسی، مشخص شد تمامی این سکهها تقلبی بوده و فروشنده نیز بلافاصله پس از دریافت وجه، متواری شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینیشهر افزود: بهمحض وصول شکایت، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهکارگیری روشهای نوین کشف جرم، رصد هوشمندانه مخفیگاه متهم را در دستور کار قرار دادند. با هماهنگی مرجع قضائی، این کلاهبردار در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی دستگیر و برای تکمیل روند رسیدگی به یگان انتظامی منتقل شد.
سرهنگ سبحانی ادامه داد: متهم در بازجوییهای فنی به جرم انتسابی اعتراف کرد و پرونده وی جهت انجام مراحل قانونی و صدور حکم نهایی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
این مقام انتظامی با تأکید بر اینکه سودجویان اغلب با استفاده از شگرد «فروش کالا با قیمتهای وسوسهانگیز و ارزانتر از بازار» طعمههای خود را فریب میدهند، خاطرنشان کرد: به شهروندان عزیز توصیه میکنیم برای انجام معاملات سنگین، هرگز به پیشنهادات غیرمتعارف اعتماد نکنند و حتماً پیش از پرداخت هرگونه وجه، از اصالت کالا و اعتبار فروشنده از طریق مراجع قانونی و کارشناسان خبره اطمینان حاصل کنند.
وی تصریح کرد: پلیس همواره آماده دریافت گزارشهای مردمی است و از شهروندان درخواست داریم در صورت مواجهه با موارد مشکوک، بدون درنگ مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.
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