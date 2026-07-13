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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

دستگیری کلاهبردار ۳۵ میلیاردی با فروش ۲۱ سکه‌ تقلبی در خمینی‌شهر

دستگیری کلاهبردار ۳۵ میلیاردی با فروش ۲۱ سکه‌ تقلبی در خمینی‌شهر

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با ترفند فروش سکه‌های تقلبی، مبلغ ۳۵ میلیارد ریال از یکی از شهروندان کلاهبرداری کرده بود. 

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس آگاهی شهرستان خمینی‌شهر و طرح شکایتی مبنی بر کلاهبرداری ۳۵ میلیارد ریالی، تحقیقات ویژه پلیس در این زمینه آغاز شد.

وی با تشریح نحوه وقوع این جرم بیان کرد: شاکی پرونده عنوان داشت که تعداد ۲۱ قطعه سکه تمام‌بهار آزادی و امامی را به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال از فردی خریداری کرده است، اما پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی، مشخص شد تمامی این سکه‌ها تقلبی بوده و فروشنده نیز بلافاصله پس از دریافت وجه، متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر افزود: به‌محض وصول شکایت، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و به‌کارگیری روش‌های نوین کشف جرم، رصد هوشمندانه مخفیگاه متهم را در دستور کار قرار دادند. با هماهنگی مرجع قضائی، این کلاهبردار در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی دستگیر و برای تکمیل روند رسیدگی به یگان انتظامی منتقل شد.

سرهنگ سبحانی ادامه داد: متهم در بازجویی‌های فنی به جرم انتسابی اعتراف کرد و پرونده وی جهت انجام مراحل قانونی و صدور حکم نهایی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

این مقام انتظامی با تأکید بر اینکه سودجویان اغلب با استفاده از شگرد «فروش کالا با قیمت‌های وسوسه‌انگیز و ارزان‌تر از بازار» طعمه‌های خود را فریب می‌دهند، خاطرنشان کرد: به شهروندان عزیز توصیه می‌کنیم برای انجام معاملات سنگین، هرگز به پیشنهادات غیرمتعارف اعتماد نکنند و حتماً پیش از پرداخت هرگونه وجه، از اصالت کالا و اعتبار فروشنده از طریق مراجع قانونی و کارشناسان خبره اطمینان حاصل کنند.

وی تصریح کرد: پلیس همواره آماده دریافت گزارش‌های مردمی است و از شهروندان درخواست داریم در صورت مواجهه با موارد مشکوک، بدون درنگ مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کد مطلب 6886663

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