وعده تاجرنیا به سرمربی استقلال برای جذب بازیکن جدید به یک شرط!

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال با حضور در محل تمرین آبیپوشان، از نزدیک شرایط این تیم را بررسی کرد و با اعضای کادر فنی و بازیکنان به گفتگو پرداخت.
تاجرنیا در این بازدید ضمن اطلاع از برنامههای سهراب بختیاریزاده سرمربی استقلال برای آمادهسازی تیم، به او اطمینان داد که باشگاه در صورت باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی، برای جذب بازیکنان مورد نظر کادر فنی اقدام خواهد کرد.
سرمربی استقلال در روزهای اخیر فهرستی از نیازهای تیم برای تقویت نقاط مختلف در اختیار مدیران باشگاه قرار داده و قرار است پس از برطرف شدن موانع مربوط به پنجره نقلوانتقالاتی، روند مذاکرات برای جذب نفرات جدید و همچنین رونمایی از آنها آغاز شود.
همچنین در این دیدار، موضوع تمدید قرارداد بازیکنان مورد نظر کادر فنی نیز مورد بررسی قرار گرفت و مدیران باشگاه اعلام کردند که این روند به زودی آغاز خواهد شد تا استقلال بتواند با حفظ مهرههای کلیدی، برنامههای خود را برای فصل پیشرو دنبال کند.
مدیران استقلال امیدوارند با حل مشکلات نقلوانتقالاتی، شرایط لازم برای تقویت تیم و اجرای برنامههای فنی بختیاریزاده فراهم شود.
آبیپوشان در فصل جدید علاوه بر رقابتهای داخلی، حضور در مسابقات آسیایی را نیز پیشرو دارند و به همین دلیل تقویت ترکیب و ایجاد ثبات در فهرست بازیکنان از اولویتهای باشگاه محسوب میشود.
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