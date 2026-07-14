به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر آماده میکند که همچنان با چالش بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی مواجه است؛ موضوعی که میتواند برنامههای نقل و انتقالاتی این باشگاه را تحت تأثیر قرار دهد.
استقلالیها در حال حاضر امکان ثبت بازیکن جدید را ندارند و در صورتی که رأی نهایی دادگاه حکمیت ورزش (CAS) نیز به سود این باشگاه صادر نشود، آبیپوشان عملاً باید فصل جدید را با حفظ بازیکنان فعلی خود آغاز کنند و امکان اضافه کردن مهره جدید به فهرست تیم را نخواهند داشت.
در روزهای اخیر بحثهایی درباره امکان جذب بازیکن آزاد توسط استقلال در صورت باز نشدن پنجره نقلوانتقالاتی مطرح شده بود. علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال پیش از این اعلام کرده بود که این باشگاه در چنین شرایطی میتواند سه بازیکن آزاد به خدمت بگیرد، اما بررسی مقررات فیفا نشان میدهد این موضوع با محدودیتهای قانونی مواجه است.
بر اساس مقررات فیفا درباره وضعیت و انتقال بازیکنان (FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players - RSTP)، محرومیت از ثبت بازیکن جدید به معنای ممنوعیت ثبت هرگونه بازیکن جدید برای باشگاه است و تفاوتی میان بازیکن دارای قرارداد، بازیکن آزاد، انتقال دائمی یا انتقال قرضی وجود ندارد.
به عبارت دیگر، باشگاهی که با محرومیت ثبت بازیکن (Registration Ban) مواجه است، نمیتواند بازیکن جدیدی را در فهرست خود ثبت کند؛ حتی اگر آن بازیکن در زمان انتقال قرارداد نداشته باشد و به عنوان بازیکن آزاد شناخته شود.
همچنین انتقال قرضی نیز نمیتواند راهکاری برای عبور از این محدودیت باشد؛ چرا که طبق مقررات فیفا، انتقال موقت بازیکن نیز یک فرآیند رسمی محسوب میشود و نیازمند ثبت در سامانههای مربوطه است. بنابراین بازیکنی که به صورت قرضی به باشگاهی منتقل میشود، باید مراحل قانونی ثبت را طی کند و این موضوع شامل محدودیتهای مربوط به محرومیت نقلوانتقالاتی خواهد شد.
البته باید میان بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی به دلیل پایان زمان ثبت بازیکنان و محرومیت ثبت بازیکن به دلیل حکم انضباطی یا بدهی تفاوت قائل شد؛ چرا که شرایط حقوقی این دو وضعیت یکسان نیست. در پرونده استقلال، موضوع اصلی مربوط به محدودیت ثبت بازیکنان است و تا زمانی که این مانع برطرف نشود، جذب و ثبت بازیکن جدید با ابهام قانونی همراه خواهد بود.
به این ترتیب، در صورتی که رأی نهایی CAS نیز تغییری در شرایط استقلال ایجاد نکند، این باشگاه برای فصل پیشرو تنها میتواند روی بازیکنان فعلی خود حساب کند و امکان تقویت تیم از مسیر جذب بازیکن جدید را نخواهد داشت.
نظر شما