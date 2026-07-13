کره جنوبی با شکوفایی درآمد تراشه هوش مصنوعی بودجه خود را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این بودجه با تکیه بر درآمدهای مالیاتیِ بیشترِ ناشی از رونق صنعت تراشه‌های هوش مصنوعی تأمین می‌شود.

«پارک هونگ کئونگ» وزیر بودجه کره جنوبی هنگام سخنرانی در اجلاس ملی استراتژی ملی اعلام کرد برنامه بودجه از طریق مالیات های بیشتر و کاهش هزینه ها تامین می شود.

بودجه پیشنهادی با برنامه هزینه‌ای ۷۲۷.۹ هزار میلیارد وونی سال جاری ( بدون احتساب بودجه‌های متمم ) مقایسه می‌شود.

دولت این کشور اعلام کرد سه ابر پروژه یعنی سرمایه گذاری در تراشه، دیتاسنترهای هوش مصنوعی و هوش مصنوعی فیزیکی در اولویت مالی قرار می گیرند.

همچنین دولت ظرفیت سرمایه گذاری را به جای اتکا به افزایش درآمد مالی، از طریق تغییر ساختارهای اساسی برنامه های هزینه کرد فعلی تامین می کند.

«لی جا میونگ» رئیس جمهور کره جنوبی اعلام کرد دولت از تمام ابزارهای موجود برای تضمین آنکه سرمایه گذاری شرکتی طبق برنامه ریزی پیش برود، استفاده خواهد کرد.

لی در ادر این باره گفت: درآمدمازاد مالیاتی در این نقطه زمانی یک منبع گرانبها است که باید در مقطعی طلایی یعنی زمانی که سرنوشتِ سلطه بر هوش مصنوعی در سطح جهانی تعیین خواهد شد، مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر بودجه نیز اعلام کرد دولت این کشور قصد دارد با بازنگری در هزینه‌های اختیاری و الزامی و همچنین کاهش بودجه برنامه‌هایی که عملکرد ضعیفی داشته‌اند، ساختار هزینه‌کرد خود را به ارزش حدود ۵۰ تریلیون وون، یعنی دو برابر رقم سال گذشته ، اصلاح و بازآرایی کند.