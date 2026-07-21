دانشگاهیان چهارمحال و بختیاری یاد امام شهید را گرامی داشتند 

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت امام شهید امت، حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) ظهر سه‌شنبه با حضور اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری در مسجد علی ابن ابیطالب دانشگاه شهرکرد با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا حاجتی، امام جمعه موقت اهواز برگزار شد.

سعید کریمی، رئیس دانشگاه شهرکرد در این مراسم با گرامیداشت یاد قائد شهید امت و با اشاره به رسالت دانشگاهیان خاصه اساتید دانشگاهی در شناخت و ترویج هندسه فکری امام شهید، اظهار کرد: وظیفه جامعه دانشگاهی مطالعه و تبیین دیدگاه‌های امام خامنه‌ای شهید و میراث فکری ایشان به‌ویژه ناظر به جایگاه دانشگاه برای جوامع نخبگانی و عموم مردم است.

کریمی در خصوص برپایی مراسم گرامیداشت امام شهید امت در دانشگاه شهرکرد، ادامه داد: این برنامه به همت دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری و با حضور عموم دانشگاهیان ولایی و دوستدار قائد شهید برپا می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خیرالله امیری، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهرکرد در این آیین معنوی با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید انقلاب اسلامی و با اشاره به اینکه شهادت ایشان امروز به نمادی از غربت و مظلومیت و البته پایداری و درخشش جبهه مقاومت تبدیل شده است، اظهار کرد: مرحوم علامه مصباح یزدی قائل بودند که بعد از اهل بیت علیهم السلام انسانی به کمال امام خامنه‌ای شهید سراغ ندارم.

امیری ادامه داد: امام شهید شخصیتی جامع‌الاطراف در ساحت‌های علمی، فرهنگی، دینی، سیاسی و ... بودند و ما این سرمایه را از دست دادیم که هیچ‌گاه جای خالی ایشان پُر نمی‌شود.

وی یادآور شد: امروز انقلاب اسلامی در امتداد تقابل دائمی حق و باطل قرار دارد و ما در مقابل سفاک‌ترین، خبیث‌ترین، بی منطق‌ترین و بی‌رحم‌ترین قوم عالم در جنگی تمام‌عیار قرار داریم.

یادآور می‌شود، سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا حاجتی، امام جمعه موقت اهواز و مداحی مداحان اهل بیت علیهم السلام از دیگر بخش‌های این آیین معنوی بود که با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در این مکان مقدس به پایان رسید.