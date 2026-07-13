  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

پلمب ۱۱ واحد صنفی متخلف در شرق اهواز

پلمب ۱۱ واحد صنفی متخلف در شرق اهواز

اهواز ـ رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز از پلمب ۱۱ واحد صنفی متخلف در این منطقه خبر داد و گفت: این اقدام در راستای صیانت از سلامت عمومی و با دستور قضایی انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امراله مردانی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، بازرسان بهداشت محیط این مرکز طی بازرسی‌های فنی و کارشناسی، تخلفات بهداشتی متعددی را در برخی واحدهای صنفی محرز کردند که به دلیل مخاطره‌آمیز بودن برای سلامت شهروندان، پرونده آنان جهت صدور رأی به مراجع قضایی ارسال شد.

وی افزود: با اخذ دستور از مرجع قضایی، فعالیت ۱۱ واحد صنفی شامل استخر شنا، کلوچه‌پزی، فست‌فود، کبابی، نانوایی و کافه تا زمان رفع کامل نواقص و تأیید مجدد کارشناسان بهداشت، متوقف و درب آنها پلمب شد.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز با تأکید بر استمرار نظارت‌های بهداشتی، خاطرنشان کرد: این واحدها پیش از این نیز اخطارهای لازم را دریافت کرده بودند، اما نسبت به رفع نواقص بی‌توجهی کردند که برخورد قاطع و قانونی با آنها در دستور کار قرار گرفت.

مردانی از شهروندان خواست تا هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری و سلامت ظاهری محصولات دقت کنند و هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ به کارشناسان وزارت بهداشت گزارش دهند تا رسیدگی فوری صورت گیرد.

کد مطلب 6886739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها