پلمب ۱۱ واحد صنفی متخلف در شرق اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، امراله مردانی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، بازرسان بهداشت محیط این مرکز طی بازرسی‌های فنی و کارشناسی، تخلفات بهداشتی متعددی را در برخی واحدهای صنفی محرز کردند که به دلیل مخاطره‌آمیز بودن برای سلامت شهروندان، پرونده آنان جهت صدور رأی به مراجع قضایی ارسال شد.

وی افزود: با اخذ دستور از مرجع قضایی، فعالیت ۱۱ واحد صنفی شامل استخر شنا، کلوچه‌پزی، فست‌فود، کبابی، نانوایی و کافه تا زمان رفع کامل نواقص و تأیید مجدد کارشناسان بهداشت، متوقف و درب آنها پلمب شد.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز با تأکید بر استمرار نظارت‌های بهداشتی، خاطرنشان کرد: این واحدها پیش از این نیز اخطارهای لازم را دریافت کرده بودند، اما نسبت به رفع نواقص بی‌توجهی کردند که برخورد قاطع و قانونی با آنها در دستور کار قرار گرفت.

مردانی از شهروندان خواست تا هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری و سلامت ظاهری محصولات دقت کنند و هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ به کارشناسان وزارت بهداشت گزارش دهند تا رسیدگی فوری صورت گیرد.