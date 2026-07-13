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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

موزه گرافیک بازگشایی شد؛ برگزاری ۲ نمایشگاه در عمارت ارباب هرمز

موزه گرافیک بازگشایی شد؛ برگزاری ۲ نمایشگاه در عمارت ارباب هرمز

موزه گرافیک ایران که به دلیل جنگ رمضان و حمله آمریکایی صهیونی به ایران تعطیل شده بود، مجدداً بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، موزه گرافیک ایران که به دلیل شرایط جنگی در کشور و حمله وحشیانه آمریکایی صهیونی به ایران تعطیل شده بود، مجدداً بازگشایی شد.

بر این اساس، همزمان با دهمین سال استقرار موزه گرافیک در عمارت ارباب هرمز، ۲ نمایشگاه برپاست؛ نمایشگاه اول «چهارمین نمایشگاه تاریخ طراحی گرافیک معاصر ایران» با تمرکز بر آثار دهه چهل و اسناد کمتر دیده‌شده و نمایشگاه دوم؛ «۱۰ سال موزه، ۱۰ اثر» در گالری حوضخانه است.

نمایشگاه «۱۰ سال موزه ۱۰ اثر» شامل آثار چاپی نایاب و آرت‌ورک‌هایی از گنجینه موزه است که روایتی از ۲ دهه تلاش برای حفظ میراث گرافیک ایران را نشان می‌دهد.

موزه گرافیک ایران از یکشنبه تا پنجشنبه ساعت ۹ تا ۱۷ به نشانی اتوبان باقری شمال، بلوار استقلال شرق، خیابان برادران قزوینی، پارک پلیس شمالی، عمارت ارباب هرمز، میزبان علاقه‌مندان است.

کد مطلب 6886744
آزاده فضلی

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