به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان درباره برنامه های محدودیت یا خاموشی‌های احتمالی آمده است:

هم‌ استانی‌های گرامی؛

در راستای اجرای سیاست یکپارچه‌سازی اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها و با هدف ارائه خدمات دقیق، شفاف و هماهنگ، به اطلاع مشترکان عزیز می رساند، اطلاع‌رسانی مربوط به خاموشی‌های با برنامه و اضطراری صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی زیر انجام خواهد شد:

اپلیکیشن «برق من»

کد دستوری USSD (ستاره ۵۰۰ ستاره ۰۷۶ مربع)

از مشترکان گرامی درخواست می‌شود برای اطلاع از برنامه خاموشی‌ها، تنها از طریق شناسه قبض یا شماره تلفن همراه در درگاه‌های رسمی فوق استعلام کنند.

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان ضمن قدردانی از همراهی ارزشمند هم استانی های عزیز، تأکید می‌کند که همکاری مردم در مدیریت مصرف برق، همچنان مهم‌ترین عامل حفظ پایداری شبکه برق است. از همه مشترکان درخواست می‌شود با تداوم صرفه‌جویی، رعایت الگوی مصرف و همراهی همیشگی خود، صنعت برق را در تأمین برق پایدار یاری کنند. با همدلی و مشارکت جمعی، می‌توانیم تابستانی با کمترین محدودیت و بیشترین پایداری شبکه برق را پشت سر بگذاریم.