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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

مردم خوزستان چگونه از خاموشی های برق مطلع شوند؟

مردم خوزستان چگونه از خاموشی های برق مطلع شوند؟

اهواز - شرکت توزیع نیروی برق خوزستان اعلام کرد؛ برنامه خاموشی‌های احتمالی صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی این شرکت به اطلاع مشترکان می‌رسد و شهروندان به شایعات توجه نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در راستای اجرای سیاست یکپارچه‌سازی اطلاع‌رسانی و با هدف ارائه خدمات دقیق، سریع، شفاف و هماهنگ به مشترکان، مسیرهای رسمی دریافت اطلاعات مربوط به خاموشی‌های با برنامه و اضطراری را اعلام کرد.

روابط عمومی این شرکت در اطلاعیه ای اعلام کرد: مشترکان برای اطلاع از برنامه‌های اعمال محدودیت، تنها می‌توانند از اپلیکیشن «برق من»، وب‌سایت رسمی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، بازوی «برق من» در پیام‌رسان «بله»، کدهای دستوری USSD و نوتیفیکیشن اپلیکیشن «برق من» در پلتفرم «بله» استفاده کنند.

وی توضیح داد: استعلام وضعیت برق تنها از طریق شناسه قبض یا شماره تلفن همراه در درگاه‌های مذکور امکان‌پذیر است و از مشترکان درخواست می‌شود از توجه به اخبار و اطلاعات منتشر شده در منابع غیررسمی خودداری کنند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: همراهی مردم در مدیریت مصرف برق همچنان مهم‌ترین عامل حفظ پایداری شبکه سراسری است و از همه مشترکان درخواست می‌شود با تداوم صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف، صنعت برق را در تأمین انرژی پایدار یاری کنند تا تابستانی با کمترین محدودیت پشت سر گذاشته شود.

کد مطلب 6886119

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