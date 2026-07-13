صادق جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی از تغییرات محسوس دمایی در روزهای آینده خبر داد و گفت: طی امروز دوشنبه و فردا سه‌شنبه شاهد کاهش نسبی دمای هوا به میزان ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد در سطح استان خواهیم بود که این شرایط موقتی است.

وی افزود: از روز پنجشنبه، با تقویت الگوی تابستانه و استقرار سامانه گرمایی، مجدداً روند افزایش تدریجی دما آغاز شده و هوا به مرور گرمتر می‌شود.

کارشناس هواشناسی یزد در ادامه نسبت به مخاطرات جوی تا اواخر هفته جاری هشدار داد و اظهار کرد: در ساعات بعدازظهر و شب، در برخی نقاط استان وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود که این امر احتمال انتقال گردوغبار از مناطق مجاور به استان یزد را افزایش می‌دهد.