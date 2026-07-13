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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

موج جدید گرما در یزد از پنجشنبه آغاز می‌شود

موج جدید گرما در یزد از پنجشنبه آغاز می‌شود

یزد - کارشناس هواشناسی استان یزد گفت: از پنجشنبه با تقویت الگوی تابستانه، روند افزایش تدریجی دما در یزد آغاز خواهد شد.

صادق جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی از تغییرات محسوس دمایی در روزهای آینده خبر داد و گفت: طی امروز دوشنبه و فردا سه‌شنبه شاهد کاهش نسبی دمای هوا به میزان ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد در سطح استان خواهیم بود که این شرایط موقتی است.

وی افزود: از روز پنجشنبه، با تقویت الگوی تابستانه و استقرار سامانه گرمایی، مجدداً روند افزایش تدریجی دما آغاز شده و هوا به مرور گرمتر می‌شود.

کارشناس هواشناسی یزد در ادامه نسبت به مخاطرات جوی تا اواخر هفته جاری هشدار داد و اظهار کرد: در ساعات بعدازظهر و شب، در برخی نقاط استان وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود که این امر احتمال انتقال گردوغبار از مناطق مجاور به استان یزد را افزایش می‌دهد.

کد مطلب 6886823

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