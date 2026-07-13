  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

دعوت از مردم برای حضور در همایش «در رکاب ایران برای خلیج همیشه فارس»

دعوت از مردم برای حضور در همایش «در رکاب ایران برای خلیج همیشه فارس»

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری از مردم برای حضور در همایش بزرگ «در رکاب ایران برای خلیج همیشه فارس» دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول اسدی با دعوت از مردم، خانواده بزرگ ورزش و علاقه‌مندان به دوچرخه‌سواری، خواستار حضور پرشور در همایش فرهنگی ـ ورزشی «در رکاب ایران برای خلیج همیشه فارس» شد.

وی با تأکید بر اهمیت این رویداد ملی، اظهار داشت: این همایش با پیام وحدت، همدلی و همبستگی ملی برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای نمایش انسجام، همدلی و عشق مردم ایران به میهن و نام پرافتخار خلیج همیشه فارس است.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در پایان گفت: در ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در سراسر میهن عزیزمان با هم در رکاب ایرانیم.

کد مطلب 6886841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها