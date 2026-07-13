دعوت از مردم برای حضور در همایش «در رکاب ایران برای خلیج همیشه فارس»

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول اسدی با دعوت از مردم، خانواده بزرگ ورزش و علاقهمندان به دوچرخهسواری، خواستار حضور پرشور در همایش فرهنگی ـ ورزشی «در رکاب ایران برای خلیج همیشه فارس» شد.
وی با تأکید بر اهمیت این رویداد ملی، اظهار داشت: این همایش با پیام وحدت، همدلی و همبستگی ملی برگزار میشود و فرصتی ارزشمند برای نمایش انسجام، همدلی و عشق مردم ایران به میهن و نام پرافتخار خلیج همیشه فارس است.
رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در پایان گفت: در ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در سراسر میهن عزیزمان با هم در رکاب ایرانیم.
رئیس فدراسیون دوچرخهسواری از مردم برای حضور در همایش بزرگ «در رکاب ایران برای خلیج همیشه فارس» دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رسول اسدی با دعوت از مردم، خانواده بزرگ ورزش و علاقهمندان به دوچرخهسواری، خواستار حضور پرشور در همایش فرهنگی ـ ورزشی «در رکاب ایران برای خلیج همیشه فارس» شد.
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