دعوت از مردم برای حضور در همایش «در رکاب ایران برای خلیج همیشه فارس»

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول اسدی با دعوت از مردم، خانواده بزرگ ورزش و علاقه‌مندان به دوچرخه‌سواری، خواستار حضور پرشور در همایش فرهنگی ـ ورزشی «در رکاب ایران برای خلیج همیشه فارس» شد.



وی با تأکید بر اهمیت این رویداد ملی، اظهار داشت: این همایش با پیام وحدت، همدلی و همبستگی ملی برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای نمایش انسجام، همدلی و عشق مردم ایران به میهن و نام پرافتخار خلیج همیشه فارس است.



رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در پایان گفت: در ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در سراسر میهن عزیزمان با هم در رکاب ایرانیم.