به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رسانه‌های لبنانی به نقل از رئیس پارلمان لبنان اعلام کردند «توافق چارچوب» بین دولت لبنان و اسرائیل، دیگر موضوعیت ندارد و مربوط به گذشته است.

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در سخنانی که نشان دهنده ادامه اختلاف نظرهای داخلی در این کشور بر سر توافق امضا شده با تل آویو است، اعلام کرد «توافق چارچوب» میان دولت لبنان و تل آویو دیگر موضوعیت ندارد و مربوط به گذشته است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی افرادی که با نبیه بری در مقر ریاست پارلمان لبنان دیدار داشته‌اند، وی که رهبری جنبش شیعی «امل» را نیز بر عهده دارد، بر این باور است که «توافق چارچوب» دیگر اعتبار خود را از دست داده است، زیرا از حمایت قابل توجهی در صحنه سیاسی لبنان برخوردار نیست.

منابع لبنانی همچنین به نقل از بری اعلام کردند، که کانال‌های ارتباطی میان امریکا و ایران، با وجود تنش‌های موجود، همچنان باز است.

به گفته او، پرونده لبنان بار دیگر به عنوان موضوعی مستقل در دستور گفتگوهای دو طرف قرار خواهد گرفت.

همزمان این منابع به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که نبیه بری و رهبری حزب‌الله پیام تازه‌ای از سوی مقام‌های ایرانی دریافت کرده‌اند.

بر اساس این پیام، تهران به میانجی‌های قطری و پاکستانی اطلاع داده است که پایان دادن به جنگ در لبنان و تکمیل خروج نیروهای اسرائیلی از این کشور، از نظر ایران اولویتی هم‌سنگ با موضوع تنگه هرمز و همچنین اجرای یادداشت تفاهم امضاشده با آمریکا دارد.

این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که تنها دو روز تا برگزاری دور ششم مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری آمریکا در شهر رم باقی مانده است.