به گزارش خبرنگار مهر، فئودور داستایوفسکی از مطرح‌ترین نویسندگان تاریخ ادبیات جهان است که آثار وی به زبان‌های مختلف ترجمه و از روی برخی از آنها تولیدات هنری دیگری نظیر فیلم، تئاتر و سریال تلویزیونی شکل گرفته است. «ابله» از جمله آثار این نویسنده شهیر روسی است که در سال ۱۸۶۹ منتشر شده است.

در ایران نیز علاوه بر تولید آثار سینمایی و تئاتری بر اساس برخی از کتاب‌های داستایوفسکی، ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران که در عرصه نویسندگی و کارگردانی نمایش‌های رادیویی هم فعالیت مستمر و حرفه‌ای دارد، به سراغ «ابله» رفته و این اثر ادبی را در قالب نمایشی رادیویی در ۱۴ قسمت کارگردانی کرده است.

تنظیم «ابله» برای رادیو توسط سیمین بنایی انجام شده و ایوب آقاخانی علاوه بر کارگردانی، به عنوان گوینده این نمایش رادیویی هم حضور دارد.

محمدرضا قبادی‌فر افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و علی بهرامی تهیه‌کننده «ابله» هستند.

در سیزدهمین قسمت از نمایش رادیویی «ابله» به ترتیب ایفای نقش امیر منوچهری، علی میلانی، محمد مجدزاده، نوشین حسن‌زاده، ماکان رضایی‌پور، رویا فلاحی، محمدرضا قلمبر و شهریار حمزیان حضور دارند.

پاولوویچ پرنس میشکین را به سبب رفتارش با آگلائه و تبدیل شدن به بازیچه ناستازیا سرزنش می‌کند. پاولوویچ دلیل این اتفاقات را حسادت آگلائه می‌داند و می‌گوید که این حوادث غیرقابل پیش‌بینی، روح پرنس را خسته کرده است. پاولوویچ پرنس را به دلیل رها نکردن ناستازیا و نرفتن با آگلائه به شدت شماتت می‌کند.

پرنس میشکین حالا در حال ازدواج با ناستازیا است و به رغم اقرار به جنون او، قصد دارد تا با او ازدواج کند و عشق خالصانه آگلائه را از دست داده است.

مراسم ختم کلنل ایولگین برگزار می‌شود. کولیا احساس می‌کند که خطری میشکین را تهدید می‌کند و روگوژین برای رسیدن به اهدافش دست به هر کاری خواهد زد. آپولیت فکر می‌کند که ممکن است روگوژین، از آنجا که پرنس ناستازیا را از او دریغ کرده است، به سراغ آگلائه برود.

ناستازیا درست در روز ازدواج با پرنس، دچار تردید و هراس می‌شود و همراه با روگوژین از کلیسا فرار می‌کند. پرنس نیز تصمیم می‌گیرد تا با نخستین قطار خود را به خانه روگوژین برساند. لبدوف باور دارد که ناستازیا می‌خواهد به همگان اثبات کند که می‌تواند هر مردی را شیفته خود سازد.

در مواجهه روگوژین و پرنس چه رخ خواهد داد؟ آیا نگرانی آپولیت قابل توجه است؟ آیا پرنس بعد از این اتفاق از بند عشق ناستازیا رها شده است؟

باهم سیزدهمین قسمت از نمایش رادیویی «ابله» را با مدت زمان ۲۹ دقیقه و ۲ ثانیه می‌شنویم.