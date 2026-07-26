خفگی با سرپنجه انتقام سرنوشت؛ فرجام «فلق» چه شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب آقاخانی نمایشنامه‌نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون اهل ایران است. آقاخانی مدت‌هاست که به تدریس تئاتر در دانشگاه‌ و آموزشگاه‌ها می‌پردازد و اقدام به نگارش چندین نمایشنامه هنری و آثار پژوهشی کرده است. «فلق» عنوان یک نمایش رادیویی است که نویسندگی و کارگردانی آن بر عهده خود او بوده است که سابقه‌ای طولانی در عرصه نمایش رادیویی دارد.

این نمایش شنیدنی در ۶ قسمت تولید و پخش شده است.

سردبیر و کارگردان این اثر ایوب آقاخانی و گویندگی آن بر عهده وحید منوچهری است.

بردیا سراج افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و فرشاد آذرنیا تهیه‌کننده نمایش رادیویی «فلق» هستند.

در واپسین قسمت از نمایش رادیویی «فلق» به ترتیب اجرا محمد شریفی‌مقدم، احمد لشینی، امیر منوچهری، امیر زنده‌دلان، محسن بهرامی، ماکان رضایی‌پور و رویا فلاحی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

موسی و پیرزن به ازدواج یکدیگر در می‌آیند و موسی متعهد می‌شود که به تیمار پیرزن بپردازد. موسی تصمیم می‌گیرد تا اجناس گران‌قیمت خانه بزرگ پیرزن را بفروشد و از این رو به گشت و گذار در خانه می‌پردازد.

موسی به دیدار پیرزن می‌رود، او حالش بد است و موسی به سرعت به سراغ طبیب می‌رود. طبیب اعلام می‌کند که بیماری پیرزن مسری نیست و آب‌وهوای اینجا برای پیرزن بسیار مفید است و شاید درمان شود.

موسی در همان نخستین شب بخشی از کالاهای خانه را جمع کرده، به شهر می‌برد و می‌فروشد. اهالی ده متوجه دزدی‌های موسی می‌شوند و او را تهدید می‌کنند.

موسی از طبیب می‌خواهد راهی بیابد تا پیرزن زودتر بمیرد اما طبیب درخواستش را رد می‌کند.

در شبی مه‌زده، پیرزن ناگهان از جا بلند می‌شود و پشت پنجره می‌ایستد؛ اینجا ناگاه موسی می‌فهمد که پیرزن همان خاتون است. اما دقایقی بعد دوباره موسی او را در رخت خوابش پیدا می‌کند؛ موسی حالا کم‌کم رو به جنون می‌گذارد. او سایه‌ها و صداهایی می‌شنود و از بین می‌رود. موسی می‌میرد و پیرزن زنده می‌ماند و رو به بهبود می‌گذارد.

نمایش رادیویی «فلق» اینچنین به پایان می‌رسد.

باهم واپسین قسمت از این نمایش رادیویی را با مدت زمان ۲۸ دقیقه می‌شنویم.