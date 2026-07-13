به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم عربستان لحظاتی پیش چندین حمله هوایی علیه فرودگاه بین المللی صنعا انجام داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ضمن تایید این خبر تصریح کرد که با حمله دشمن سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعا، مرحله کاهش تنش بین دو طرف پایان یافت.

یحیی سریع تاکید کرد که این تجاوز بی پاسخ نخواهد ماند.

خبرنگار شبکه «المسیره» در صنعا گزارش داد که حملات هوایی، باندهای فرود فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف قرار داده است. این گزارش حاکی از آن است که حمله مذکور خساراتی به تأسیسات فرودگاه وارد کرده، هرچند هنوز جزئیات بیشتری از میزان دقیق این خسارات منتشر نشده است.

هدف قرار گرفتن فرودگاه بین‌المللی صنعا در حالی رخ می‌دهد که پیش از این نیز حریم هوایی یمن شاهد تنش‌های مشابهی بوده است. نیروهای مسلح یمن پیش‌تر اعلام کرده بودند که پدافند هوایی آن‌ها موفق شده است با یک اسکادران از جنگنده‌های سعودی که قصد داشتند از فرود یک هواپیمای مسافربری ایرانی در فرودگاه صنعا جلوگیری کنند، مقابله کرده و آن‌ها را مجبور به ترک حریم هوایی یمن نماید.

نیروهای مسلح یمن هشدار دادند که هرگونه نقض یا تجاوز جدید با پاسخی هدفمند علیه «منافع حیاتی عربستان» پاسخ داده خواهد شد. آن‌ها همچنین بر تداوم پروازهای هوایی میان صنعا و تهران به منظور «شکستن محاصره تحمیل‌شده بر فرودگاه» تأکید کردند.