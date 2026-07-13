به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی از دستگیری یک سارق حرفه‌ای کابل برق و کشف چندین فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ امید غلامی‌راد اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق در نقاط مختلف شهرستان، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات تخصصی و افزایش گشت‌های هدفمند، موفق شدند هویت سارق را شناسایی و وی را در یکی از محلات شهرستان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی سنقروکلیایی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و انجام بازجویی‌های تخصصی، به ارتکاب هشت فقره سرقت کابل برق اعتراف کرد.

سرهنگ غلامی‌راد با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سارقان و مخلان امنیت عمومی تأکید کرد.