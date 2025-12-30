یگانه: پایگاه امداد هوایی کرمانشاه محور پشتیبانی غرب کشور است

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فعلی سایت امداد هوایی جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه اظهار داشت: جمعیت هلالاحمر در سطح کشور دارای چندین قرارگاه و پایگاه امداد هوایی است و استان کرمانشاه بهعنوان مرکز منطقه غرب کشور، از پایگاه فعال امداد هوایی برخوردار است.
وی افزود: در حال حاضر یک فروند بالگرد میل که از بالگردهای امدادی و سنگین جمعیت هلالاحمر محسوب میشود، در استان کرمانشاه مستقر است و همین بالگرد بهعنوان ظرفیت موجود کشور، به استانهای غربی خدمات امدادی ارائه میدهد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در شرایط اخیر و با توجه به برودت هوا و شرایط خاص جوی حاکم بر استان، نیاز به استفاده از بالگرد امدادی وجود داشت که بالگرد مستقر در کرمانشاه وارد عمل شد و علاوه بر مأموریتهای امدادی، حوادث جادهای را نیز تحت پوشش قرار داد.
یگانه با اشاره به هماهنگیهای بینبخشی در حوزه امداد هوایی عنوان کرد: بین جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه و هوانیروز کرمانشاه هماهنگی کامل وجود دارد و در حوزه اورژانس نیز بر اساس پروتکلهای مشخص امداد هوایی، تقسیم کار انجام شده است.
وی ادامه داد: طبق این پروتکلها، در مرحله نخست عزیزان فعال در امداد هوایی اورژانس وارد عمل میشوند و در صورتی که شرایط حادثه نیازمند پشتیبانی باشد، جمعیت هلالاحمر بهعنوان پشتیبان اورژانس، بلافاصله بالگرد امدادی خود را به پرواز درمیآورد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه با اشاره به گستردگی مأموریتهای استان گفت: با توجه به وسعت استان کرمانشاه و پوشش منطقه غرب کشور، تاکنون یک فروند بالگرد مستقر در استان بر اساس مأموریتهایی که به آن محول شده، پاسخگو بوده و توانسته است نیازهای امدادی را تأمین کند.
یگانه خاطرنشان کرد: در عین حال در حوادث گسترده و خاص، همانند حریق وسیع مراتع استان در سال گذشته، بنا به دستور ریاست محترم جمعیت هلالاحمر کشور، سه فروند بالگرد بهصورت همزمان در استان کرمانشاه مستقر شد تا عملیات امدادرسانی با حداکثر توان انجام گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: در هر حادثهای که وسعت آن زیاد باشد و نیاز به توان هوایی بیشتری احساس شود، بلافاصله بر اساس اعلام نیاز استان، بالگردهای پشتیبان از سایر نقاط کشور وارد عمل میشوند و کمکرسانی هوایی بدون وقفه انجام خواهد شد.
نظر شما