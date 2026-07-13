به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابوالقاسمی در حاشیه مراسم گرامیداشت رهبر شهید در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد نظام سلامت در دوران جنگ اظهار کرد: تلاش ما این بود که هیچ مجروحی به دلیل کمبود امکانات درمانی بدون رسیدگی نماند. در دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله و بیمارستان بقیهالله همه ظرفیتها را در اختیار مراکز درمانی کشور قرار دادیم تا هر بیمار یا مجروحی که نیاز به خدمات تخصصی داشت، پذیرش شود.
وی افزود: یکی از ماندگارترین تجربههای دوران جنگ برای من، پذیرش بیماران و مجروحانی بود که از سایر مراکز درمانی به بیمارستان بقیهالله منتقل میشدند. دیدن بهبود این بیماران، بزرگترین پاداش برای کادر درمان بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله با بیان خاطرهای از یکی از بیماران خود گفت: بیماری مبتلا به سرطان را درمان کرده بودیم و پس از بهبودی به زندگی عادی و تحصیل بازگشت، اما در جریان حملات دشمن، همراه اعضای خانوادهاش هدف حمله قرار گرفت و به شهادت رسید. برادران و خواهران او نیز مجروح شدند که یکی از آنان با شرایط وخیم به بیمارستان بقیهالله منتقل شد و با تلاش تیم درمان از مرگ نجات یافت.
ابوالقاسمی با اشاره به مشاهدات خود از آسیبدیدگان حوادث امنیتی نیز اظهار کرد: در بیمارستان بقیهالله با مجروحانی مواجه بودیم که در دفاع از امنیت کشور آسیب دیده بودند و آثار جراحات شدید و خشونت علیه آنان کاملاً مشهود بود. این تجربهها برای همیشه در ذهن ما ماندگار خواهد ماند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید گفت: ایشان شخصیتی کمنظیر بودند که علاوه بر تسلط بر علوم دینی، در حوزههای سیاست، فرهنگ، ادب، هنر و ارتباط با اقشار مختلف جامعه نیز از دانش و توانایی بالایی برخوردار بودند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله با تأکید بر توجه ویژه رهبر شهید به حوزه سلامت افزود: ایشان بارها سلامت را از مهمترین مسائل کشور برشمردند و در دوران کرونا نیز با عمل به توصیههای علمی، از جمله استفاده از ماسک و دریافت واکسن، اهمیت توجه به علم، پزشکان و متخصصان را در عمل نشان دادند.
ابوالقاسمی در پایان خاطرنشان کرد: سیره و نگاه رهبر شهید به علم، سلامت و جامعه پزشکی، سرمایهای ارزشمند است که باید به نسل جوان، دانشجویان و آیندهسازان کشور منتقل شود.
نظر شما