مجوز جذب و به کارگیری ۱۳۸ نفر در میدان نفتی خشت و کنارتخته صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا دهقان ناصرآبادی با انتقاد از تاخیر در بهرهبرداری از میدان نفتی خشت و کنارتخته در منتهیالیه جنوب غربی استان فارس از سال ۱۳۸۶ تاکنون، به اقدامات خود برای تسریع در تکمیل این میدان نفتی اشاره کرد و گفت: میدان نفتی خشت و کنارتخته در منتهیالیه جنوب غربی استان فارس و در حوزه جغرافیایی شهرستان کازرون واقع و عملیات اجرایی این میدان از سال ۱۳۸۶، با کارفرمایی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران کلید خورده است، با این وجود متاسفانه از آن زمان تاکنون به دلایل مختلف، عملیات اجرایی این میدان دچار اختلال و تکمیل و بهرهبرداری از آن با تاخیر جدی مواجه شده است.
ضررهای ایجاد شده در عدم تکمیل پروژه بهدلیل نوسانات مالی و ارزی بازار غیرقابل جبران هستند
نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسلامی تغییرات مدیریتی در مجموعه وزارت نفت و شرکتهای وابسته و تابعه را ازجمله دلایل این تاخیر عنوان کرد و افزود: این مسئله مشکلات متعددی را ایجاد کرده که برخی از آن غیرقابل جبران است، چراکه خسارت ناشی از عدمالنفعی که بهدلیل تاخیر در تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه صورت پذیرفته یا افزایش هزینههایی که به جهت نوسانات مالی و ارزی بازار حاصل شده، تقریبا قابل ترمیم و جبران نیست.
آیا فردی در مجموعه وزارت نفت پاسخگویی این حجم از اهمال و سهلانگاری در بهرهبرداری از میدان نفتی خشت و کنارتخته است؟
وی با طرح این پرسش که آیا فردی در مجموعه وزارت نفت پاسخگویی این حجم از اهمال و سهلانگاری است؟، اظهارکرد: از طرفی نیز در جهت تدارک و خرید بخشی از کالاهای این میدان و دیگر میادین مشابه قراردادهایی با شرکتهای خارجی منعقد شده که باز هم بهدنبال تاخیر در اقدام و پیگیری و شرایط تحریمی کشور، هنوز کالاها و تجهیزات موضوع قراردادها تحویل نشده و همچنان تکلیف مبالغ پرداختی مشخص نیست.
دهقان ناصرآبادی با تاکید بر اینکه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته از تکالیف سازمانهای نظارتی است، گفت: براین اساس در جلسهای با اقای ایمانی مدیرعامل و معاونان محترم شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و اقای موسوی مجری پروژه، گزارشی در رابطه با آخرین وضعیت پروژه ارایه کردند که براساس آن مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی، دستوراتی را در جهت پیشبرد امور و در نتیجه تکمیل این میدان نفتی صادر کرد.
ظرف یک ماه مطالبات پیمانکاران و دیگر افراد تعیینتکلیف میشوند
این نماینده مجلس با تشریح دستورات صادر شده، جهت پیشبرد پروژه، گفت: اولین دستور و اقدام تعیینتکلیف مطالبات پیمانکاران و دیگر افراد بود که مدتهای مدیدی بلاتکلیف مانده و نگرانی و اعتراضات عمومی ذینفعان را در پی داشته است، بر این اساس مطالبات مسجل و نهایی با تایید هیاتی -که از گذشته برای این کار مشخص شدهاند-ظرف همین ماه پرداخت و تسویه شود.
گازرسانی به میدان بهمنظور راهاندازی بخش نمکزدایی پروژه، ظرف ۲ ماه تکمیل و تحویل خواهد شد
عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: دوم آنکه مقرر شد؛ موضوع گازرسانی به مجموعه میدان جهت راهاندازی بخش نمکزدایی پروژه که از مهمترین بخش فرآیندی میدان بوده و باوجود تمام شرایط چند دهه بدون دلیل موجه تاخیر افتاده تسریع و ظرف ۲ ماه تکمیل و تحویل شود.
اورژانس و بهداری و آتشنشانی در این میدان به خدمترسانی مستقر میشوند
وی همچنین اظهار کرد: سوم آنکه با توجه به ضرورت ایجاد و استقرار اورژانس و بهداری و آتشنشانی در این میدان به جهت اهمیت موضوع و خدمترسانی بهموقع مقرر شد؛ در اولین فرصت با تامین محل و محیط فیزیکی مناسب اقدامات لازم در این خصوص معمول شود.
ساختمانهای اداری مستهلک شده ترمیم و تاسیسات اداری و رفاهی موجود به بهرهبرداری میرسند
دهقان ناصرآبادی با بیان اینکه چهارمین دستور نیز در رابطه با ساختمانهای اداری این پروژه بود، مطرح کرد؛ با توجه به مشکلات عدیده، استهلاک، ناکارآمدی ساختمانها، عدم تکمیل تاسیسات اداری و رفاهی موجود و بهرهبرداری از آنها، مقرر شد؛ اقدامات لازم در جهت ترمیم خسارات احتمالی و تدابیر لازم برای نگهداری از این اماکن صورت پذیرد.
تشویقی پرسنل میدان نفتی خشت و کنارتخته با هدف قدردانی از ایثار و فداکاری در دوران جنگ پرداخت میشود
نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس بیان کرد: پنجم نیز در جهت تشویق و تقدیر از خدمات، استقامت، ایثار و فداکاری پرسنل در دوران جنگهای تحمیلی مصوب شد؛ همانند پرسنل سایر مناطق نفتی و گازی نسبت به پرداخت تشویقی و تسهیلات آنها اقدام شود.
مجوز جذب و به کارگیری ۱۳۸ نفر در میدان نفتی خشت و کنارتخته صادر شد
وی افزود: همچنین از آنجا که تاکنون درباره ساماندهی و تعیینتکلیف استخدامی پرسنل شاغل در این میدان اقدامی نشده و این امر با توجه به سوابق، تجارب و شرایط کاری نگرانیهایی برای پرسنل ایجاد کرده، با موافقت مدیرعامل شرکت نفت و سایر ارکانهای ذیربط در مجموعه وزارت نفت مجوز جذب و به کارگیری ۱۳۸ نفر صادر شد.
این نماینده مجلس همچنین توضیح داد؛ در این جلسه با هماهنگی و دستور مدیرعامل شرکت نفت مناطق مصوب شد؛ براساس مجوزهای قانونی صادره نسبت به تعیینتکلیف پرسنل شاغل موجود و جذب سایر پرسنل مورد نیاز براساس رشتههای تخصصی و از طریق آزمون با اولویت نیروهای بومی اقدامات لازم انجام شود.
محرومیتزدایی از منطقههای خشت و کنارتخته در دستور کار قرار گرفت
عضو کمیسیون انرژی مجلس به هفتمین و آخرین دستور و اقدام پیگیری شده در رابطه با این میدان نفتی اشاره کرد و گفت؛ این دستور مرتبط با محرومیتهای موجود در بخشهای خشت و کنارتخته است که در این زمینه نیز مصوب شد؛ مسئولان اجرایی بخشهای فوقالذکر یا فرماندار شهرستان براساس اولویت نسبت به اعلام و انعکاس مشکلات در زمینهها مختلف و با ارایه طرح توجیهی و فنی به مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی اقدام کند.
دهقان ناصرآبادی بیان کرد: همچنین خواستار تامین اعتبارات موضوع مسئولیتهای اجتماعی در جهت رفع محرومیتزدایی شده و متقابلا مدیرعامل محترم متعهد شد که در کوتاهترین زمان ممکن پس از بررسی طرحها، نسبت به اقدام و پیگیری موضوعات اقدام کند.
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