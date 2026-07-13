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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸

پزشکیان: هرگونه تعهد جدید برای حوزه سلامت باید دارای پشتوانه مالی باشد

پزشکیان: هرگونه تعهد جدید برای حوزه سلامت باید دارای پشتوانه مالی باشد

رئیس‌جمهور در نشستی ویژه ضمن بررسی روند تأمین دارو، مواد اولیه و منابع مالی مورد نیاز، بر تقویت هماهنگی دستگاه‌ها برای تضمین پایداری زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی آخرین وضعیت ذخایر راهبردی دارویی کشور، روند تأمین اقلام و مواد اولیه مورد نیاز تولید، رفع موانع واردات، تأمین منابع مالی و هماهنگی‌های بین‌بخشی به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

در این نشست، گزارش‌های تخصصی کارگروه‌های مختلف در حوزه تأمین، تولید، واردات، توزیع، ذخایر راهبردی دارویی و تأمین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز ارائه و آخرین وضعیت آمادگی کشور برای پاسخگویی به نیازهای حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور پس از استماع گزارش‌های ارائه‌شده و بررسی دقیق مسائل و چالش‌های موجود، دستورات لازم را به دستگاه‌های مسئول برای تسریع در رفع موانع، تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی و تضمین پایداری زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی صادر کرد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه حفظ سلامت مردم از اولویت‌های راهبردی دولت است، تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی، همه ظرفیت‌های اجرایی، مالی و مدیریتی کشور باید در خدمت رفع موانع تأمین دارو و تجهیزات پزشکی قرار گیرد و هیچ خللی در دسترسی مردم به داروهای اساسی و حیاتی ایجاد نشود.

رئیس‌جمهور مدیریت بهینه منابع مالی را یکی از مهم‌ترین الزامات شرایط فعلی دانست و با تأکید بر ضرورت کنترل هزینه‌ها، اظهار داشت: در وضعیت ویژه کنونی، مدیریت مصرف، جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری و ارتقای بهره‌وری منابع باید در تمامی بخش‌های حوزه سلامت مورد توجه جدی قرار گیرد.

پزشکیان همچنین بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف، حذف هزینه‌های قابل اجتناب از جمله برخی بسته‌بندی‌های غیرضروری و مدیریت دقیق منابع در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تأکید کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه تأمین داروهای اساسی، حیاتی و ضروری مردم با استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشور در اولویت قطعی دولت قرار دارد، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، تخصیص منابع باید بر اساس اولویت‌های نظام سلامت انجام شود و تأمین اقلام غیرضروری و داروهای خارج از فهرست اولویت‌ها در مراتب بعدی قرار خواهد گرفت.

پزشکیان همچنین بر ضرورت استقرار نظام منطقی تجویز و مصرف دارو تأکید کرد و گفت: پزشکان و مراکز درمانی باید در چارچوب سیاست‌های ملی دارویی و راهنماهای بالینی عمل کنند و با هرگونه تجویز خارج از ضوابط، که منجر به افزایش هزینه‌های غیرضروری و تحمیل بار مالی به نظام سلامت شود، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

رئیس جمهور جلوگیری از ایجاد تقاضای القایی، کاذب و غیرواقعی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را از الزامات مدیریت منابع در شرایط ویژه کشور برشمرد و خواستار نظارت مؤثر بر فرآیندهای تجویز، تأمین و مصرف شد.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت پایداری منابع مالی نظام سلامت تأکید کرد: قانون‌گذاران باید در تصویب هرگونه تعهد جدید برای حوزه بهداشت و درمان، منابع مالی پایدار و قابل اتکای آن را به‌طور دقیق پیش‌بینی کنند؛ چراکه ایجاد تعهدات فاقد پشتوانه مالی، علاوه بر آسیب به پایداری نظام بیمه‌ای، موجب تضییع حقوق بیمه‌پردازان و کاهش کیفیت خدمات سلامت خواهد شد.

پزشکیان در ادامه، دستگاه‌های مسئول را مکلف کرد گزارش‌های مستمر و دقیقی از میزان تولید ، مصرف، نیاز ارزی و روند تخصیص ارز در حوزه دارو به دفتر رئیس‌جمهور ارائه کنند تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای اطلاعات دقیق، واقعی و متناسب با نیازهای کشور انجام شود.

در ادامه این نشست، وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شرکت‌کنندگان در آیین تشییع پیکرهای شهدای انقلاب در شهرهای تهران، مشهد و قم، از جمله استقرار بیمارستان‌های صحرایی، آمادگی مراکز درمانی، خدمات اورژانس و مدیریت ارائه خدمات سلامت ارائه شد.

همچنین وزیر بهداشت با ارائه گزارشی از وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور، از هماهنگی مؤثر میان وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک، بانک مرکزی در زمینه تأمین منابع ارزی و مالی، و فعالیت مستمر کارگروه‌های تخصصی مدیریت بحران برای تأمین پایدار نیازهای دارویی کشور در شرایط ویژه خبر داد.

کد مطلب 6887022
زهرا علیدادی

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