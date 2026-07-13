پزشک خانواده بدون مشارکت بخش خصوصی موفق نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کلانتری، در نشست مجمع پزشکان کودکان ایران که با حضور رؤسای انجمنهای علمی کودکان کشور برگزار شد، با اشاره به چالشهای اجرای برنامه پزشک خانواده، بر ضرورت بازنگری در نحوه اجرای این طرح و توجه به ظرفیتهای بخش خصوصی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: یکی از مهمترین چالشهای اجرای برنامه پزشک خانواده در کشور، نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی در ارائه خدمات سلامت است. در حالی که بخش عمده خدمات سرپایی کشور توسط بخش خصوصی ارائه میشود، نمیتوان در طراحی نظام ارجاع و پزشک خانواده این ظرفیت مهم را نادیده گرفت.
کلانتری افزود: الگوهای موفق پزشک خانواده در سایر کشورها باید متناسب با شرایط نظام سلامت ایران بومیسازی شوند. اجرای این برنامه بدون توجه به ساختار موجود و ظرفیتهای بالفعل کشور، میتواند با مشکلات اجرایی و کاهش اثربخشی مواجه شود.
وی با اشاره به برخی طرحهای پیشنهادی گذشته در حوزه پزشک خانواده، گفت: در یکی از مدلهای پیشنهادی، پزشکان عمومی، متخصصان داخلی و متخصصان اطفال میتوانستند به عنوان پزشک خانواده فعالیت کنند و جمعیت مشخصی را تحت پوشش قرار دهند، اما این طرح به مرحله اجرا نرسید.
این متخصص کودکان، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت انجمنهای علمی در سیاستگذاریهای حوزه سلامت، تصریح کرد: اصلاح و تکمیل برنامه پزشک خانواده نیازمند بهرهگیری از نظرات انجمنهای علمی، دانشگاههای علوم پزشکی و متخصصان این حوزه است و تصمیمگیریها باید بر پایه شواهد علمی، پژوهشهای میدانی و تجربیات اجرایی کشور انجام شود.
کلانتری همچنین با اشاره به تجربه اجرای بیمه روستایی در کشور، اظهار داشت: نتایج برخی مطالعات نشان داد بخشی از روستاییان از مسیر رسمی نظام ارجاع استفاده نمیکردند و ترجیح میدادند به صورت مستقیم برای دریافت خدمات درمانی مراجعه کنند. این موضوع نشان میدهد که طراحی نظام ارجاع باید مبتنی بر نیازها، رفتارها و واقعیتهای موجود در جامعه باشد.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: هرگونه اصلاح در نظام سلامت باید با در نظر گرفتن زیرساختهای موجود، ظرفیت بخش خصوصی و نتایج پژوهشهای کاربردی انجام شود تا بتوان به اهداف مورد انتظار دست یافت.
وی خاطرنشان کرد: موفقیت برنامه پزشک خانواده در کشور مستلزم تقویت زیرساختها، انجام پژوهشهای کاربردی، جلب مشارکت بخش خصوصی و طراحی مدلهای متناسب با شرایط بومی نظام سلامت ایران است.
نظر شما