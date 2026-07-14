به گزارش خبرگار مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، استفاده از داروهای آگونیست گیرنده پپتید-۱ شبه گلوکاگون (GLP-۱) همچنان در حال افزایش است و از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، ۱۵۵ درصد افزایش در درصد افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ که این داروها را مصرف می‌کنند، مشاهده شده است.

استفاده از GLP-۱ها برای کاهش وزن نیز در حال افزایش است. با افزایش علاقه به GLP-۱ها، محققان شروع به بررسی این موضوع کرده‌اند که چگونه این داروها می‌توانند فراتر از مدیریت دیابت و کاهش وزن، بر سلامت فرد تأثیر بگذارند.

دکتر «آپارنا کامات»، مدیر بخش انکولوژی زنان در بیمارستان متودیست هوستون، گفت: «صدها میلیون نفر در حال حاضر یا به زودی داروهای GLP-۱ را برای درمان چاقی و دیابت مصرف می‌کنند.»

کامات نویسنده ارشد مطالعه جدیدی است که ارتباط بالقوه‌ای بین مصرف داروهای GLP-۱ مانند Ozempic، Wegovy، Zepbound و Mounjaro و کاهش خطر کلی ابتلا به سرطان‌های مرتبط با چاقی در افراد غیر دیابتی پیدا کرده است.

برای این مطالعه، محققان داده‌های سلامت را از یک پایگاه داده ملی شامل بیش از ۲۲۹۰۰۰ فرد چاق و غیر دیابتی تجزیه و تحلیل کردند.

کامات توضیح داد: «بیشتر مطالعات قبلی که داروهای GLP-۱ و خطر سرطان را بررسی می‌کردند، در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ انجام شده بود.»