به گزارش خبرنگار مهر، امیرکرم زاده، شامگاه دوشنبه در نشست انجمن میراث فرهنگی و انجمن خیرین میراث فرهنگی استان اصفهان که با حضور ایمان دهاقین، دبیر انجمنهای میراث فرهنگی کشور در هتل آسمان برگزار شد، با اشاره به جایگاه ممتاز استان در عرصه میراث فرهنگی کشور اظهار کرد: از مجموع ۱۶۸ شهر تاریخی مصوب کشور، ۳۳ شهر در استان اصفهان قرار دارد؛ موضوعی که نشان میدهد نزدیک به یکپنجم شهرهای تاریخی ایران در این استان واقع شده و اصفهان همچنان رتبه نخست کشور را از نظر ظرفیتهای میراث فرهنگی در اختیار دارد.
وی افزود: گستردگی و ارزش آثار تاریخی اصفهان مسئولیت سنگینی را بر دوش مجموعه میراث فرهنگی، مدیران استان، دانشگاهها، شهرداریها و سایر دستگاههای مسئول قرار داده است و حفاظت از این سرمایه ملی بدون مشارکت همه بخشها امکانپذیر نخواهد بود.
کرمزاده با اشاره به آخرین وضعیت پروندههای ثبت جهانی اظهار کرد: پرونده ثبت جهانی مجموعه مساجد ایرانی در مراحل نهایی قرار دارد و از میان ۳۵ مسجد پیشنهادی کشور، ۶ مسجد متعلق به استان اصفهان است که شاخصهای مورد نیاز برای ثبت جهانی را کسب کردهاند و امیدواریم این پرونده نیز با موفقیت در یونسکو به ثبت برسد.
وی همچنین به روند بررسی پرونده ثبت جهانی الموت اشاره کرد و گفت: امیدواریم با برگزاری نشست کمیته میراث جهانی یونسکو، این پرونده نیز به فهرست میراث جهانی اضافه شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با بیان اینکه مجموعه میراث فرهنگی استان در سال گذشته عملکرد مطلوبی در حوزه حفاظت و احیای بناهای تاریخی داشته است، اظهار کرد: با وجود محدودیتهای جدی اعتباری، تعداد قابل توجهی از بناهای تاریخی در بخشهای دولتی و خصوصی مرمت، احیا و آماده بهرهبرداری شدهاند و مدیران پایگاههای جهانی و کارشناسان میراث فرهنگی تلاش گستردهای برای صیانت از آثار تاریخی استان انجام دادهاند.
وی ادامه داد: اجرای طرحهای حفاظتی، تعیین حریم آثار تاریخی و انجام تکالیف پیشبینی شده در قانون برنامه هفتم توسعه از جمله برنامههایی بوده که ادارهکل میراث فرهنگی استان با وجود محدودیت منابع مالی، آنها را با جدیت دنبال کرده است.
کرمزاده با اشاره به خسارتهای وارد شده به برخی آثار تاریخی کشور در جریان تهاجم رژیم صهیونیستی به خاک ایران اظهار کرد: با حمایت استاندار اصفهان و وزیر میراث فرهنگی، روند مرمت بناهای آسیبدیده آغاز شده و همزمان اقدامات حقوقی و بینالمللی برای پیگیری این خسارتها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: پرونده مستند خسارتهای وارد شده به آثار تاریخی با همکاری استادان دانشگاه و متخصصان تهیه و به مراجع بینالمللی از جمله یونسکو ارسال شده و از طریق مراجع حقوقی بینالمللی نیز در حال پیگیری است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با تأکید بر اینکه اعتبارات موجود پاسخگوی حجم گسترده نیازهای مرمتی استان نیست، اظهار کرد: بسیاری از پروژههای حفاظت و مرمت بناهای تاریخی به صدها میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند، اما در بسیاری از موارد با منابع بسیار محدود ناچار به اجرای پروژهها هستیم تا از تخریب بیشتر آثار جلوگیری شود.
وی در عین حال از افزایش اعتبارات حوزه میراث فرهنگی در شهرستان اصفهان خبر داد و گفت: اعتبارات این حوزه در شهرستان اصفهان طی دو سال گذشته از حدود یک و نیم میلیارد تومان به حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیارد تومان افزایش یافته که نتیجه همراهی استانداری و فرمانداری اصفهان در توجه به حفاظت از میراث فرهنگی است.
کرمزاده با اشاره به آسیبهای وارد شده به بخش گردشگری، صنایعدستی و تأسیسات گردشگری استان اظهار کرد: کاهش سفرها و افت حضور گردشگران، خسارتهای قابل توجهی به هتلها، مراکز اقامتی، فعالان صنایعدستی و مجموعههای گردشگری وارد کرده و این سه حوزه به عنوان زنجیرهای به هم پیوسته، نیازمند حمایت همزمان هستند.
وی احیای بناهای تاریخی از طریق تغییر کاربری متناسب را یکی از راهکارهای اصلی حفاظت از میراث فرهنگی دانست و اظهار کرد: امروز بسیاری از بناهای تاریخی تنها در صورت بهرهبرداری با کاربریهایی همچون موزه، هتل سنتی، اقامتگاه یا مجموعههای فرهنگی و گردشگری امکان حفظ و نگهداری خواهند داشت و ایجاد حیات دوباره در این بناها، مهمترین راهکار صیانت پایدار از آنها است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان همچنین بر ظرفیتهای انجمن خیرین میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: این انجمن میتواند نقش مؤثری در جذب مشارکتهای مردمی و منابع مالی برای مرمت آثار تاریخی ایفا کند.
وی با اشاره به ظرفیت پیشبینی شده در قانون برنامه هفتم توسعه درباره نشاندار کردن مالیاتها اظهار کرد: یکی از فرصتهای مهم ایجاد شده، امکان هدایت بخشی از مالیات شرکتها به سمت حفاظت و مرمت بناهای تاریخی است که با همکاری سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه میتواند به یکی از منابع پایدار تأمین اعتبار برای حفاظت از میراث فرهنگی تبدیل شود.
کرمزاده در پایان با دعوت از اعضای انجمن میراث فرهنگی و انجمن خیرین میراث فرهنگی برای مشارکت فعالتر در صیانت از آثار تاریخی استان، اظهار کرد: حفاظت از میراث فرهنگی تنها وظیفه یک دستگاه اجرایی نیست و با همافزایی دستگاههای اجرایی، خیرین، بخش خصوصی، دانشگاهها و تشکلهای مردمی میتوان از این سرمایه هویتی برای نسلهای آینده به بهترین شکل پاسداری کرد.
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