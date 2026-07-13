گلستان در تب گرمای ۴۰ درجه؛ هواشناسی هشدار زرد صادر کرد

امان‌محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۶ در استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، از صبح سه‌شنبه ۲۳ تیرماه تا شب همان روز، گلستان تحت تأثیر استقرار الگوی تابستانه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این مدت، افزایش محسوس دما به‌گونه‌ای که بیشینه دمای هوا در برخی نقاط استان از ۴۰ درجه سانتی‌گراد فراتر رود، همراه با وزش باد نسبتاً شدید موقت و در برخی مناطق مستعد، خیزش گرد و غبار پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی گفت: افزایش مصرف آب و برق و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق از مهم‌ترین آثار این سامانه خواهد بود.

کمالی از شهروندان خواست با توجه به تداوم گرمای هوا، از تردد غیرضروری در فضای باز به‌ویژه در ساعات گرم روز خودداری کرده و با مدیریت مصرف آب و برق، در پایداری شبکه‌های خدمات‌رسان همکاری کنند.

وی همچنین بر رعایت توصیه‌های پیشگیرانه برای مقابله با آثار گرمای شدید و وزش باد تأکید کرد.