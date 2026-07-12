ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، تا روز یکشنبه استان گلستان همچنان تحت تأثیر شرایط ناپایدار جوی قرار دارد که پیامد آن افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده در نقاط مختلف استان خواهد بود.

وی افزود: احتمال وقوع بارش‌ها در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی استان بیشتر است و این ناپایداری‌ها به صورت متناوب در این مناطق رخ خواهد داد.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از روز دوشنبه با خروج سامانه ناپایدار، جو استان به تدریج آرام می‌شود و شرایط جوی پایدارتری در سطح گلستان حاکم خواهد شد.

معقولی با اشاره به تغییرات دمایی روزهای آینده گفت: از دوشنبه روند افزایش دما آغاز می‌شود و انتظار می‌رود اوج گرمای هوا در روز سه‌شنبه به ثبت برسد.