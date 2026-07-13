صدای انفجار حوالی جم شنیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسیهای میدانی نشان میدهد که برخی از اهالی شهرستان جم، بامداد سهشنبه صدای چند انفجار را شنیدهاند.
هنوز اظهارنظر و اطلاع رسانی رسمی توسط منابع معتبر در این باره انجام نشده است.
بوشهر - بامداد سهشنبه، صدای چند انفجار در مناطقی از شهرستان جم شنیده شد اما منابع رسمی هنوز در این باره اعلام نظر نکرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسیهای میدانی نشان میدهد که برخی از اهالی شهرستان جم، بامداد سهشنبه صدای چند انفجار را شنیدهاند.
هنوز اظهارنظر و اطلاع رسانی رسمی توسط منابع معتبر در این باره انجام نشده است.
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