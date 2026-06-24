به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار، در حاشیه بازدید بازرس کل قضایی استان از پروژههای زیرساختی این شرکت، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورتگرفته اظهار داشت: با تکمیل و بهرهبرداری از مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی «ساقی کوثر» و ایستگاه پمپاژ «شهید سلیمانی»، یکی از چالشهای اصلی حوزه آب شرب در مناطق حسنآباد، اکرمآباد و اکرمیه مرتفع شده است.
علمدار با اشاره به نتایج ملموس این پروژه برای شهروندان گفت: با عملیاتی شدن این مخزن، مشکل افت فشار آب در این مناطق بهطور کامل برطرف شده و پایداری شبکه آبرسانی به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است.
مدیرعامل آبفا یزد در ادامه با تأکید بر استراتژی این شرکت برای توسعه زیرساختها افزود: اجرای این طرحها در راستای تقویت زیرساختهای آبرسانی، ارتقای تابآوری شبکه توزیع آب و ارائه خدمات مطلوبتر و باکیفیتتر به شهروندان صورت گرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان یزد با جدیت و برنامهریزی هدفمند، توسعه طرحهای زیرساختی را در سطح استان دنبال میکند تا ضمن افزایش پایداری شبکه، گامهای موثری در جهت تأمین آب شرب پایدار برای مناطق مختلف برداشته شود.
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