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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

حل افت فشار آب مناطق حاشیه‌ای یزد با بهره‌برداری از مخزن «ساقی کوثر»

حل افت فشار آب مناطق حاشیه‌ای یزد با بهره‌برداری از مخزن «ساقی کوثر»

یزد - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از رفع معضل افت فشار آب در مناطق حسن‌آباد، اکرم‌آباد و اکرمیه با بهره‌برداری از مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی «ساقی کوثر» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار، در حاشیه بازدید بازرس کل قضایی استان از پروژه‌های زیرساختی این شرکت، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته اظهار داشت: با تکمیل و بهره‌برداری از مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی «ساقی کوثر» و ایستگاه پمپاژ «شهید سلیمانی»، یکی از چالش‌های اصلی حوزه آب شرب در مناطق حسن‌آباد، اکرم‌آباد و اکرمیه مرتفع شده است.

علمدار با اشاره به نتایج ملموس این پروژه برای شهروندان گفت: با عملیاتی شدن این مخزن، مشکل افت فشار آب در این مناطق به‌طور کامل برطرف شده و پایداری شبکه آبرسانی به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است.

مدیرعامل آبفا یزد در ادامه با تأکید بر استراتژی این شرکت برای توسعه زیرساخت‌ها افزود: اجرای این طرح‌ها در راستای تقویت زیرساخت‌های آبرسانی، ارتقای تاب‌آوری شبکه توزیع آب و ارائه خدمات مطلوب‌تر و باکیفیت‌تر به شهروندان صورت گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان یزد با جدیت و برنامه‌ریزی هدفمند، توسعه طرح‌های زیرساختی را در سطح استان دنبال می‌کند تا ضمن افزایش پایداری شبکه، گام‌های موثری در جهت تأمین آب شرب پایدار برای مناطق مختلف برداشته شود.

کد مطلب 6869886

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