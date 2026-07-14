احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های راه در استان ایلام، اظهار داشت: در راستای تسهیل تردد زوار و ایمنی شهروندان، ۲۱ کیلومتر از مسیرهای مواصلاتی استان تا ایام اربعین زیر بار ترافیک خواهد رفت.

استاندار ایلام تصریح کرد: مسیر نصریان که از نقاط حادثه‌خیز استان محسوب می‌شد، در کانون توجه قرار گرفته و در سال های گذشته و امسال اعتبارات خوبی به آن اختصاص یافته است.

وی با اشاره به مسیرهای ورودی زائران از جمله محورهای دهلران-مهران-اندیمشک، حمیل-ایلام، ایلام-مهران و ملکشاهی-مهران، افزود: این محورها به عنوان شریان‌های اصلی تردد زوار به‌طور جدی در دستور کار برای توسعه و بهسازی قرار دارند.

کرمی در ادامه با بیان اینکه در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان، اعتبارات خوبی برای پروژه‌های راهسازی مصوب شده است، گفت: طی روزهای آینده با ابلاغ نقدینگی به استان، روند پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.