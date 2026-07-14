به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار شهرداری تهران وارد صحن شورا چهارصد و هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر شد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در برابر ملت ایران، دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست کاهش تاب‌آوری مردم و دوم ایجاد اختلال در محاسبات مسئولان. مدیریت شهری تهران باید با استمرار خدمت‌رسانی و ارتقای کیفیت خدمات، در هر دو حوزه نقش‌آفرینی کند.

زاکانی افزود: پیام عملکرد مدیریت شهری باید این باشد که حتی در شرایط جنگ و تحریم نیز می‌توان کشور را به بهترین شکل اداره کرد و این فرصتی است که خداوند در اختیار شورای ششم و مدیریت شهری قرار داده است و باید از آن به درستی استفاده کنیم.

شهردار تهران با اشاره به مسئولیت شهرداری در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تصریح کرد: اگرچه قانون، مسئولیت مستقیمی برای شهرداری در این حوزه تعیین نکرده بود، اما با تشخیص ضرورت و برای کاهش بار مسئولیت سایر دستگاه‌ها، این مأموریت را پذیرفتیم.

وی ادامه داد: در ابتدای این مسیر برخی معتقد بودند ورود شهرداری به این حوزه امکان‌پذیر نیست و حتی تجربه مشابهی نیز وجود نداشت، اما با همکاری اعضای شورا، حمایت دستگاه‌های مسئول و اتکال به خداوند، این مأموریت با موفقیت به سرانجام رسید.

زاکانی با بیان اینکه تجربه مدیریت شهری تهران در بازسازی مناطق آسیب‌دیده به الگویی برای کشور تبدیل شد، گفت: پس از اجرای این اقدامات در تهران، دولت نیز این الگو را برای سایر شهرهای کشور ابلاغ کرد که نشان‌دهنده اثرگذاری عملکرد مدیریت شهری پایتخت در سطح ملی است.

شهردار تهران تأکید کرد: نباید ملاحظات سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی مانع از انجام وظایف و پذیرش مسئولیت‌هایی شود که به نفع مردم و کشور است. اگر بتوانیم باری از دوش مردم برداریم، موظف به انجام آن هستیم.

وی همچنین با اشاره به خدمات ارائه‌شده به خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: در جریان حملات اخیر، هزاران خانوار ناچار به ترک منازل خود شدند و مدیریت شهری با استفاده از ظرفیت هتل‌ها و امکانات موجود، اسکان و حمایت از این خانواده‌ها را در دستور کار قرار داد.

زاکانی در پایان خاطرنشان کرد: دشمن باید بداند که با هیچ اقدام و جنایتی نمی‌تواند تهران را به شهری جنگ‌زده و از هم گسیخته تبدیل کند. مدیریت شهری با اتکا به مردم و استمرار خدمت‌رسانی، اجازه نخواهد داد خللی در اداره شهر و آرامش شهروندان ایجاد شود و تجربه تهران همچنان به‌عنوان الگویی برای سایر شهرهای کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

زاکانی با تأکید بر اینکه ما حتی می توانیم پا فراتر بگذاریم و وظایفی را بپذیریم که کار مسئولان سبک شود، تصریح کرد: هیچ جایی از قانون به این اشاره نشده که شهرداری بازسازی و نوسازی خانه های آسیب دیده از جنگ را بر عهده بگیرد اما روند به شکلی پیش رفت که این مسئولیت را بپذیریم. از همان ابتدا مسئولان صراحتاً گفتند که نمی توانید و در باتلاق فرو می روید اما توانستیم این کار را انجام دهیم و اقدامات جنگ ۱۲ روزه الگوی کشور در جنگ رمضان شد و دولت به تمام استانها ابلاغ کرد.

شهردار تهران، با دفاع از تداوم رایگان شدن خدمات حمل‌ونقل عمومی در شرایط جنگی، تأکید کرد که این اقدام علاوه بر حمایت از شهروندان، در افزایش ایمنی، کاهش ترافیک و تقویت تاب‌آوری اجتماعی نقش مؤثری دارد.



وی با اشاره به اینکه از اسفندماه تاکنون چندین مرحله بخشودگی و رایگان شدن خدمات حمل‌ونقل عمومی اجرا شده است، اظهار کرد: شرایط جنگی همچنان ادامه دارد و نمی‌توان بخشی از تصمیمات را متناسب با وضعیت جنگ اتخاذ کرد اما در بخش دیگری رویکرد متفاوتی داشت؛ تا زمانی که شرایط جنگی برقرار است، باید سیاست‌های حمایتی نیز ادامه یابد.



زاکانی با بیان اینکه استفاده از مترو در شرایط جنگی از نظر ایمنی اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: دشمن نشان داده که به هیچ اصل انسانی پایبند نیست و هرچه بتوانیم مردم را به استفاده از حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه مترو، تشویق کنیم، علاوه بر افزایش ایمنی، فرصت مناسبی برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا نیز فراهم خواهد شد.



شهردار تهران درباره تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز گفت: اجرای سیاست‌های حمایتی به معنای توقف توسعه ناوگان نیست. در این دوره مدیریت شهری تاکنون ۲ هزار و ۴۶۰ دستگاه اتوبوس نوسازی یا وارد چرخه خدمت شده است؛ در حالی که در چهار سال پیش از این دوره تنها ۱۳۴ دستگاه به ناوگان اضافه شده بود.



وی افزود: همزمان با توسعه ناوگان، مذاکرات و اقدامات لازم برای رفع موانع تولید و تحویل اتوبوس‌های جدید از سوی خودروسازان داخلی در حال انجام است و صدها دستگاه اتوبوس دیگر نیز به‌زودی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران افزوده خواهد شد. همچنین بخشی از اتوبوس‌های خریداری‌شده از خارج از کشور نیز آماده ورود به چرخه خدمت هستند.



زاکانی با اشاره به توسعه شبکه مترو تصریح کرد: پروژه‌های توسعه خطوط، ایستگاه‌ها و تأمین واگن‌های جدید با قدرت ادامه دارد و قراردادهای لازم در این زمینه منعقد شده است. همچنین ۱۲۵ واگن جدید نیز در انتظار انتقال به کشور قرار دارد.



شهردار تهران از عملکرد کارکنان مترو و شرکت واحد اتوبوسرانی در جریان خدمت‌رسانی ایام اخیر نیز قدردانی کرد و گفت: بهره‌برداران مترو و اتوبوسرانی با فعالیت شبانه‌روزی، خدماتی کم‌نظیر به شهروندان ارائه کردند و عملکرد آنان قله‌ای از خدمت‌رسانی در مدیریت شهری را به نمایش گذاشت.



وی با اشاره به سهم پایین درآمد حاصل از فروش بلیت در هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی افزود: در بخش اتوبوسرانی تنها حدود ۳.۲ درصد و در مترو حدود ۱۳.۹ درصد هزینه‌ها از محل فروش بلیت تأمین می‌شود؛ بنابراین آثار مالی رایگان شدن بلیت در مقایسه با آثار اجتماعی، روانی و حمایتی آن بسیار محدود است.



زاکانی تأکید کرد: رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی بیش از آنکه یک اقدام اقتصادی باشد، پیامی از توجه مدیریت شهری به شهروندان است؛ پیامی که نشان می‌دهد شهرداری در شرایط سخت در کنار مردم ایستاده و تلاش می‌کند دسترسی عادلانه همه شهروندان به خدمات شهری را حفظ و تقویت کند.

وی ادامه داد: ما در حال جنگ هستیم و جنگ روز به روز گستره جدیدی به خود می گیرد. رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردند که دشمنان به دنبال اختلال محاسباتی مسئولان و شکست تاب آوری مردم هستند. ما به عنوان مدیریت شهری می توانیم زمینه تاب آوری مردم را فراهم کنیم و امید و اطمینان در جامعه را افزایش دهیم.



شهردار تهران با بیان اینکه ما در مدیریت شهری می توانیم اختلال محاسباتی را تحت تأثیر قرار دهیم، گفت: این موضوع لطفی است که خداوند به شورا و شهرداری عطا کرده است. تقاضای بنده این است که دوستان قضاوت های خود را پای این لایحه نگذارند. بنده هیچ علاقه ای به واکاوی موضوع ندارم چون کشور کشش چنین مسئله ای را ندارد.



زاکانی با تأکید بر اینکه ما حتی می توانیم پا فراتر بگذاریم و وظایفی را بپذیریم که کار مسئولان سبک شود، تصریح کرد: هیچ جایی از قانون به این اشاره نشده که شهرداری بازسازی و نوسازی خانه های آسیب دیده از جنگ را بر عهده بگیرد اما روند به شکلی پیش رفت که این مسئولیت را بپذیریم. از همان ابتدا مسئولان صراحتاً گفتند که نمی توانید و در باتلاق فرو می روید اما توانستیم این کار را انجام دهیم و اقدامات جنگ ۱۲ روزه الگوی کشور در جنگ رمضان شد و دولت به تمام استانها ابلاغ کرد.



شهردار تهران خاطرنشان کرد: در کودتای دی ماه و جنگ رمضان نیز مسئولیت های ما مشخص بود و با افتخار این مسئولیت ها را دنبال کردیم. قطعاً و یقیناً قله افتخار در اقدامات مربوط به تهران بود و این موضوع را صراحتاً اعلام می کنم. حالا باید بگویم برای اینکه در رقابت انتخاباتی بمانم کمکی نمی کنم؛ من این را خیانت می دانم.



وی با اعلام اینکه در جنگ ۱۲ روزه هشت هزار و ۵۲۰ خانوار آواره شدند و ما آنها را با افتخار در هتل ها اسکان دادیم، یادآور شد: در جنگ ۴۰ روزه نیز ۵۱ هزار و ۴۷۰ خانوار در هتل ها اسکان یافتند.



زاکانی با بیان اینکه از همین منظر ما وارد حوزه معیشت، مسکن، انرژی و سلامت شده ایم، یادآور شد: یک گوشه از این اقدامات به احیای ماده ۱۰۰ قانون برمی گردد. همکاری بسیار خوبی با مسئولان کشور در این زمینه داریم. شاید در نگاه اول باید بیشترین تعارض را داشته باشیم اما بیشتری همکاری وجود دارد.

وی با بیان اینکه طرح ابتدایی بخشودگی در حمل و نقل عمومی از نهم اسفندماه سال گذشته آغاز شد و در چند نوبت ادامه یافت، گفت: دشمن ما نشان داد به هیچ چیزی رحم نمی کند و هرچه این سفر با ظرفیت حمل و نقلی ما انجام شود به کاهش ترافیک و آلودگی هوا کمک می کند؛ ممکن است این موضوع محل اشکال باشد که با این ارزان سازی و رایگان سازی چه خدماتی می توان ارائه داد.

۱۸ برابر دوره قبل اتوبوس در این دوره به تهران اضافه شده است

زاکانی با اشاره به اینکه تا امروز دو هزار و ۴۶۰ دستگاه اتوبوس در شهر نوسازی شده اند، خاطرنشان کرد: در دوره چهار سال قبلی ۱۳۴ دستگاه اتوبوس به تهران اضافه شد.

شهردار تهران گفت: نزدیک به ۷۰۰ دستگاه اتوبوس داخلی نیز با برداشتن سنگ از جلوی پای تولیدکنندگان داخلی تحویل خواهیم گرفت. تعدادی اتوبوس نیز از گمرک تحویل می گیریم و به ناوگان اضافه می کنیم.

وی ادامه داد: شرکت بهره برداری مترو و اتوبوسرانی نصاب بی نظیری از خدمت را در مراسم تشییع ارائه دادند. شرایطی که به صورت شبانه روزی ایجاد شد یک قله برای کشور بود و این شرایط هیچ نسبتی با ظرفیت این دو بخش نداشت.

زاکانی با بیان اینکه ما از بخش توسعه ای نیز کم نگذاشته ایم، تصریح کرد: با توجه به این موضوع آنچه که در مورد حمل و نقل عمومی رایگان صحبت می کنیم، بیش از اثر مادی اثر معنوی دارد. ما در اتوبوس های تندرو ۳.۲ درصد و در مترو ۱۳.۹ درصد از هزینه ها را دریافت می کنیم. آنچه مطرح کرده ایم جنبه معنوی و توجه به روح شهر دارد.

شهردار تهران ادامه داد: ما عدالت برای دسترسی به امکانات شهر را فراهم می کنیم؛ موضوع کاملاً شفاف است. دوستان در مورد قانون گرایی صحبت کردند، این ذکر نیست. اگر من بخواهم در مورد این موضوع صحبت کنم شرایط دگرگون می شود. چشم ها را روی گذشته بسته اید. این کار ضرورت داشت و ما برای انقلاب کار کردیم.

وی با تأکید بر اینکه رایگان سازی حمل و نقل عمومی مورد توجه دولت قرار گرفت، یادآور شد: وزارت نفت با تمام توان پشتیبان این اقدام بود. روز گذشته به ما اعلام کردند که در اردیبهشت ۵.۷ درصد کاهش مصرف سوخت به ثبت رسیده است که البته می تواند به تعطیلی مدارس و دیگر موارد هم ارتباط داشته باشد. ما چشم خود را بر واقعیت ها نمی بندیم اما قطعا حمل و نقل رایگان نیز اثرگذار است.

شهردار تهران تأکید کرد: ما نظرات مجموعه های مختلف را دریافت کردیم. همه با اصل و نفس این کار موافق هستند. مجموعه هایی که با جنگ مواجه هستند برای تحکیم پشتوانه داخلی، بر این موضوع تأکید دارند.

زاکانی با بیان اینکه دوستان ببینند که ما در اجرا در چه شرایطی خدمات ارائه می دهیم، اظهار کرد: از رئیس شورا هم تقدیر می کنیم که مسیری را مشخص کرده که بر اساس آن پیش برویم.

وی ادامه داد: فرمایشات اعضا در مورد طرحی که ۱۰ نفر از اعضای شورا ارائه داده بودند، تمام و کمال خواندم و دیدم. موضوع باشگاه شهروندی مصوبه شورا را دارد که انجام نشده بود و ما امروز در حال انجام آن هستیم.

شهردار تهران با بیان اینکه سایر نقاط جهان را مطالعه کردیم، یادآور شد: دنیا به این قائل است که بخشی از جامعه با تبعیض مثبت، خدماتی را دریافت کند. لایحه ما دو جهت دارد؛ در بخش اول فرصت خواستیم که ظرفیت ها به ثمر بنشیند. ۶ تا ۷ ماه زمان می برد که بلیط با کدملی و هویت افراد تطبیق پیدا کند؛ این موضوع یک افق را روشن می کند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش دوم خدمت رسانی به اقشار مختلف است. برای مثال جامعه آماری را از آموزش و پرورش دریافت می کنیم و خدمات را براساس آن لیست ارائه می دهیم. لیست جامعه مخاطبان در بنیاد شهید را دریافت خواهیم کرد و متناسب با آن خدمت رسانی می کنیم.

زاکانی با بیان اینکه ۹۶.۸ درصد تخفیف بلیط اتوبوس به افراد ارائه می شود، خاطرنشان کرد: رایگان سازی این میزان اندک باقی مانده جنبه معنوی دارد. این کار کاملاً مشخص و شفاف است.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه زیرساخت ها کاملاً مهیاست، یادآور شد: مردم ۸۶ درصد هزینه مترو و ۹۶.۸ درصد هزینه اتوبوس را نمی پردازند. سهم دولت موضوعی است که تعیین تکلیف آن در همکاری شهرداری با دولت انجام می شود.

وی افزود: این لایحه دو دیدگاه دارد؛ یک بخش خدمت برای معیشت و زندگی مردم و سبک کردن بار حمل و نقل عمومی از روی دوش آنها و بخش دوم تکریم شهروندان است.

زاکانی با بیان اینکه افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، هلال احمر و افراد معلول در این لایحه مورد توجه قرار گرفته اند، یادآور شد: ایثارگران و جانبازان از ابتدا هم تخفیف ۱۰۰ درصدی دریافت می کردند. دانشجویان و طلاب نیز برای ماه اول تحصیل خدمات با ۱۰۰ درصد تخفیف و برای مابقی سال ۷۰ درصد خدمت دریافت می کنند.

وی افزود: اصحاب رسانه و مدال آوران ورزشی، بنیاد ملی نخبگان، معلمان، اساتید دانشگاه و حوزه، کادر درمان، کارکنان شهرداری و خانواده های آنها نیز از تخفیف برخوردار خواهند شد.

شهردار تهران گفت: ما وظیفه داریم به ۹۳ هزار نفر نیروی شهرداری تهران خدمت ارائه دهیم؛ لذا تخفیف ۱۰۰ درصدی برای آنها پیش بینی شد.

وی ادامه داد: مادران تا دو سال پس از تولد فرزند خود و همچنین خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر از خدمات رایگان استفاده خواهند کرد.

زاکانی با بیان اینکه برای افراد خوش حساب در پرداخت عوارض نیز این خدمت پیش بینی شده است، یادآور شد: تشویق شهروندان به پرداخت به موقع عوارض خود مزیتی است که قابل مقایسه نیست و از اعضای شورا درخواست می کنیم که همکاری کنند تا بتوان این خدمت را به نحو احسن ارائه کرد.