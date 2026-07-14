قاسم مهرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح «یاس» از برنامه‌های ارزشمند جمعیت هلال احمر است که با همکاری سازمان جوانان هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی(ره) با رویکرد ارتقای مهارت‌های فردی، اجتماعی و فرهنگی دختران و بانوان جوان طراحی و اجرا می‌شود.

مهرآبادی ادامه داد: این طرح تلاش دارد با ایجاد بستر مناسب برای آموزش، تعامل و تجربه‌اندوزی، زمینه رشد شخصیت اجتماعی، تقویت خودباوری، افزایش اعتماد به نفس و پرورش روحیه مسئولیت‌پذیری در میان شرکت‌کنندگان را فراهم کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی تاکید کرد: دوره ملی «یاس» با رویکرد کنشگری اجتماعی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در این برنامه ضمن بهره‌مندی از آموزش‌های مهارتی و تخصصی، با مفاهیمی همچون امداد و کمک‌های اولیه، فعالیت‌های داوطلبانه، مسئولیت اجتماعی و شیوه‌های نقش‌آفرینی مؤثر در جامعه آشنا خواهند شد.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، صرفاً ارائه آموزش‌های نظری نیست، بلکه ایجاد زمینه‌ای برای حضور فعال دختران و بانوان جوان در عرصه‌های اجتماعی و تبدیل آنان به نیروهایی توانمند، خلاق و اثرگذار در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه است.

مهرآبادی با اشاره به برگزاری این دوره در فضای معنوی مشهد مقدس بیان کرد: حضور جوانان از نقاط مختلف کشور در این برنامه، فرصت مناسبی برای تقویت ارتباطات اجتماعی، تبادل تجربیات، افزایش هم‌افزایی و ارتقای ابعاد فرهنگی و اخلاقی شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند.

وی گفت: بانوان جوان از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه پایدار کشور هستند و هلال احمر با اجرای طرح‌هایی همچون «یاس» تلاش می‌کند زمینه شکوفایی استعدادها، افزایش مشارکت اجتماعی و تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و آماده خدمت را فراهم کند.

مهرآبادی تصریح کرد: امید است با حضور فعال جوانان، اهداف طرح «یاس» در مسیر تربیت نسلی توانمند، همدل و اثرگذار محقق شود.