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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

نحوه تردد اتباع و مهاجران خارجی از شلمچه و چذابه در اربعین اعلام شد

نحوه تردد اتباع و مهاجران خارجی از شلمچه و چذابه در اربعین اعلام شد

اهواز - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اعلام جزئیات مربوط به نحوه تردد اتباع خارجی در ایام اربعین حسینی(ع)، از آمادگی کامل مرزهای استان برای میزبانی از زائران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان خسروی با اشاره به آمادگی کامل مرزهای استان برای میزبانی از زائران اربعین حسینی(ع)، اظهار کرد: همه ظرفیت‌ها و تمهیدات لازم در مرزهای شلمچه و چذابه برای تسهیل تردد زائران و ارائه خدمات مطلوب به کار گرفته شده و مرزهای خوزستان آماده استقبال و میزبانی از زائران اربعین هستند.

وی با اشاره به اعلام ستاد مرکزی اربعین حسینی درباره نحوه تردد اتباع و مهاجران خارجی از مرزهای استان افزود: بر این اساس، مرز شلمچه برای تردد اتباع و مهاجران خارجی مجاز مقیم کشور در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: همچنین مرز چذابه برای تردد اتباع و مهاجران خارجی غیرمقیم از کشورهای افغانستان، پاکستان و شبه‌قاره هند تعیین شده است.

خسروی تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت تردد، روان‌سازی عبور و مرور و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در پایانه‌های مرزی استان انجام شده تا زائران بتوانند در فضایی مناسب، ایمن و با سهولت بیشتر از این مرزها تردد کنند.

وی بیان کرد: خوزستان به عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تردد زائران اربعین، هر ساله نقش ویژه‌ای در خدمت‌رسانی به زائران حسینی ایفا می‌کند و امسال نیز با آمادگی کامل، شرایط لازم برای تردد و میزبانی شایسته از زائران در مرزهای شلمچه و چذابه فراهم شده است.

کد مطلب 6887507

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