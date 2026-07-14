به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیکروش صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بودجه سال جاری شهرداری بندر بوشهر، مبلغ ۱۹ میلیارد تومان برای احداث یک زمین چمن مصنوعی در شهرک نیایش با مشارکت فرمانداری از محل اعتبارات تملک دارایی و همچنین بهسازی زمینهای چمن مصنوعی موجود در محلات شهر پیشبینی شده است.
وی افزود: توسعه زیرساختهای ورزشی در سطح محلات، یکی از رویکردهای شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری است و زمینهای چمن مصنوعی محلات میتوانند نقش مؤثری در گسترش ورزش، افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان ایفا کنند.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر بیان کرد: زمینهای ورزشی محلات بر اساس اولویتها، ظرفیت هر منطقه و جمعیت ساکن احداث شدهاند و توسعه این فضاها نیز با رویکرد محلهمحوری و توزیع عادلانه امکانات ورزشی در سطح شهر دنبال میشود.
نیکروش ادامه داد: در همین راستا مقرر شده است برای استفاده بهینه از ظرفیت این مجموعههای ورزشی، ۱۰ زمین چمن مصنوعی که تاکنون فاقد رختکن و سرویس بهداشتی بودهاند، به این امکانات مجهز شوند تا شرایط مناسبتری برای بهرهبرداری شهروندان، بهویژه جوانان و نوجوانان، فراهم شود.
وی تأکید کرد: تکمیل زیرساختهای جانبی زمینهای ورزشی، ضمن افزایش کیفیت خدمات، زمینه حضور گستردهتر شهروندان در فعالیتهای ورزشی و تحقق اهداف مدیریت شهری در حوزه توسعه ورزش همگانی را فراهم خواهد کرد.
نظر شما