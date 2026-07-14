به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام معاونت آموزشی دانشگاه شریف و در ادامهٔ لغو آزمونهای مجازی نوبت صبح، آزمونهای مجازی نوبت ظهر و بعدازظهر امروز سهشنبه ۲۳ تیر لغو شدند.
این موضوع در نتیجهٔ قطعی برق چندساعته و بدون اطلاع قبلی عصر روز گذشته در محدودهٔ دانشگاه است که به سرورهای دانشگاه آسیب رساند و تمام سامانههای دانشگاه را مختل و قطع کرد.
تمام آزمونهای حضوری در نوبت ظهر و بعدازظهر امروز، مانند آزمونهای حضوری صبح به قوت خود پابرجا خواهد بود.
مرکز فاوا به کمک اداره پشتیبانی همچنان در انتظار تعمیرات برای اتصال برق اضطراری و تعمیر دیزل تأمین آن هستند و تاریخ مشخصی برای برگشت سامانههای دانشگاه فعلا وجود ندارد.
دانشگاه صنعتی شریف از لغو امتحانات مجازی امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام معاونت آموزشی دانشگاه شریف و در ادامهٔ لغو آزمونهای مجازی نوبت صبح، آزمونهای مجازی نوبت ظهر و بعدازظهر امروز سهشنبه ۲۳ تیر لغو شدند.
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