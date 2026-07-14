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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

قطع برق آزمون‌های مجازی دانشگاه شریف را لغو کرد

قطع برق آزمون‌های مجازی دانشگاه شریف را لغو کرد

دانشگاه صنعتی شریف از لغو امتحانات مجازی امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام معاونت آموزشی دانشگاه شریف و در ادامهٔ لغو آزمون‌های مجازی نوبت صبح، آزمون‌های مجازی نوبت ظهر و بعدازظهر امروز سه‌شنبه ۲۳ تیر لغو شدند.

این موضوع در نتیجهٔ قطعی برق چندساعته و بدون اطلاع قبلی عصر روز گذشته در محدودهٔ دانشگاه است که به سرورهای دانشگاه آسیب رساند و تمام سامانه‌های دانشگاه را مختل و قطع کرد.

تمام آزمون‌های حضوری در نوبت ظهر و بعدازظهر امروز، مانند آزمون‌های حضوری صبح به قوت خود پابرجا خواهد بود.

مرکز فاوا به کمک اداره پشتیبانی همچنان در انتظار تعمیرات برای اتصال برق اضطراری و تعمیر دیزل تأمین آن هستند و تاریخ مشخصی برای برگشت سامانه‌های دانشگاه فعلا وجود ندارد.

کد مطلب 6887562
زهرا سیفی

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